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macOS 10.15 Catalina到來 iPad變成MacBook延伸螢幕

2019-06-04 21:52三嘻行動哇 Yipee!

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Mac電腦最新的作業系統macOS 10.15正式亮相，這次代號是加州Catalina聖卡塔利娜島。新系統最大的特色是終結了iTunes App，並把它重新拆成Music、TV和Podcast三個獨立App，同時還有可把iPad變成Mac第二顯示器的Sidecar App。

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Apple拆開了iTunes出發點是為了讓使用者可以更方便使用，也不會搞混這些App的操作。

其中Podcast播客支援機器學習功能，讓使用者可以依照自己的喜好找到想聽的內容；如果想看電影的話，只要開啟TV App就能找到想看的影片，而且還支援Dolby Vision及Dolby Atmos聲道。

只是… iTunes經過分拆之後，以後使用者讓iPhone、iPad或是iPod Touch與Mac電腦連接時，iTunes就不會再自動開啟，而且使用者也可以用iPhone隨時透過Finder管理檔案了。

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除了iTunes分拆是macOS大事之外，Apple也在macOS 10.15 Catalina加入新的「Sidecar」功能，它可以透過有線或無線把iPad變成MacBook的延伸螢幕。

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另外， Apple 還在 macOS 10.15 新增功能 Voice Control ，也有擬人化的 emoji。大橋頭同時把 Find my 也將所有 Apple 裝置轉成藍牙訊號。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iTunesmacOSApple MusicApple TViPad

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