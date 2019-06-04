快速一掃iOS 13新功能 拍攝增強「人像照明」開美肌

分享 facebook Apple高層Craig Federighi在2019 WWDC上發表全新iOS 13，新系統除了增快系統速度之外，同時也新增 Dark Mode黑暗模式、搭配新設計的Reminders提醒事項、Health健康和Apple Books書籍App….等，究竟 iOS 13還有哪些新功能，讓我們透過條列式快速掃瞄吧！

分享 facebook 分享 facebook

＊App啟動速度提高2倍。

＊App容量比以前減少50%、App更新容量也會小60％。

＊FaceID臉部辨識系統的解鎖速度提高了30%。

＊新增「Dark Mode」黑暗模式，新聞、主畫面、行事曆、訊息…等App都將支援黑暗模式。

分享 facebook 分享 facebook

＊支援swipe to type滑動輸入法，稱為「QuickPath」。

＊重新設計的Sharing共享功能，可以一鍵分享內容。

＊Apple Music音樂App具備黑暗模式，也支援即時歌詞顯示。

分享 facebook 分享 facebook

＊全新的「Reminders 提醒事項」App，只需輸入你想要的內容，App就能設定提醒的通知時間地點，也能附上照片。

分享 facebook

＊Apple Maps地圖經過重新設計，預計2019年底在美國推出。

＊地圖支援共享ETA到達時間，可透過訊息通知朋友到達時間。

分享 facebook 分享 facebook

＊具有類似Google地圖的街景指示及移動功能，透過3D街景位置圖讓使用者辨識方向。

＊Apple Maps地圖新增收藏資料夾、可整理常用或共享的地點。

分享 facebook

＊Apple推出「Sign in with Apple使用Apple登入」取代以Google和Facebook登入，藉此保障使用者隱私。

＊Apple支援虛假的隨機電子郵件，讓使用者可以隱藏真實的Email。

分享 facebook

＊第三方App共享位置新增隱私選項：只允許一次、後台追蹤警報、WiFi和藍牙保護。

分享 facebook

＊HomeKit安全攝影機影片可加密儲存在iCloud雲端。

分享 facebook

＊Memoji新增化妝品、眼鏡、帽子…等新選項。

分享 facebook 分享 facebook

＊拍攝攝影新增「Portrait Lighting人像照明」功能，增加強度可使皮膚光滑，就像美肌模式。

＊相片編輯功能重新設計，可快速調整飽和度、亮度、對比度、白平衡…等功能，也可以旋轉影片。

＊相簿App可更輕鬆的整理照片，避免重複與混亂。

＊相簿App的「相片」可以按年、月、日瀏覽，使用者可選擇單一日期瀏覽當天拍攝的照片。

分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》