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快速一掃iOS 13新功能 拍攝增強「人像照明」開美肌

2019-06-04 16:47三嘻行動哇 Yipee!

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Apple高層Craig Federighi在2019 WWDC上發表全新iOS 13，新系統除了增快系統速度之外，同時也新增 Dark Mode黑暗模式、搭配新設計的Reminders提醒事項、Health健康和Apple Books書籍App….等，究竟 iOS 13還有哪些新功能，讓我們透過條列式快速掃瞄吧！

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＊App啟動速度提高2倍。

＊App容量比以前減少50%、App更新容量也會小60％。

＊FaceID臉部辨識系統的解鎖速度提高了30%。

＊新增「Dark Mode」黑暗模式，新聞、主畫面、行事曆、訊息…等App都將支援黑暗模式。

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＊支援swipe to type滑動輸入法，稱為「QuickPath」。

＊重新設計的Sharing共享功能，可以一鍵分享內容。

＊Apple Music音樂App具備黑暗模式，也支援即時歌詞顯示。

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＊全新的「Reminders 提醒事項」App，只需輸入你想要的內容，App就能設定提醒的通知時間地點，也能附上照片。

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＊Apple Maps地圖經過重新設計，預計2019年底在美國推出。

＊地圖支援共享ETA到達時間，可透過訊息通知朋友到達時間。

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＊具有類似Google地圖的街景指示及移動功能，透過3D街景位置圖讓使用者辨識方向。

＊Apple Maps地圖新增收藏資料夾、可整理常用或共享的地點。

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＊Apple推出「Sign in with Apple使用Apple登入」取代以Google和Facebook登入，藉此保障使用者隱私。

＊Apple支援虛假的隨機電子郵件，讓使用者可以隱藏真實的Email。

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＊第三方App共享位置新增隱私選項：只允許一次、後台追蹤警報、WiFi和藍牙保護。

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＊HomeKit安全攝影機影片可加密儲存在iCloud雲端。

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＊Memoji新增化妝品、眼鏡、帽子…等新選項。

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＊拍攝攝影新增「Portrait Lighting人像照明」功能，增加強度可使皮膚光滑，就像美肌模式。

＊相片編輯功能重新設計，可快速調整飽和度、亮度、對比度、白平衡…等功能，也可以旋轉影片。

＊相簿App可更輕鬆的整理照片，避免重複與混亂。

＊相簿App的「相片」可以按年、月、日瀏覽，使用者可選擇單一日期瀏覽當天拍攝的照片。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiOSWWDC

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