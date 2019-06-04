iOS 13相容裝置 排除iPhone 6與6 Plus兩款舊機

2019-06-04 10:05 中央社 舊金山3日電



蘋果公司（Apple）今天在美國加州舉行全球開發者大會（WWDC），發表iOS 13作業系統，蘋果官網也更新iOS 13相容裝置清單，確定排除iPhone 6、iPhone 6 Plus兩款舊機。

蘋果英文官網顯示，iOS 13與11款iPhone相容，包含iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE；並與第7代iPod Touch相容。

今年的WWDC花費兩個多小時發表iOS、tvOS、watchOS、macOS等蘋果自有平台的升級功能，更首次推出強調多工作業的iPadOS。蘋果地圖服務也向Google學習長處，新增3D視角，受到現場開發者熱烈歡呼。至於新亮相的Mac Pro電腦主打專業人士，對營收日益下滑的硬體事業可能幫助有限。

全新iOS 13的FaceID臉部辨識解鎖速度更快30%；下載App的容量縮小50%、更新App的容量縮小60%，應用載入時間快2倍。在macOS廣受好評的深色模式也正式導入iOS 13。

iOS 13的一大亮點是強化隱私與安全性。針對有些用戶會使用Facebook或Google帳號簡化登入網站或App的流程，iOS 13也新增Sign In with Apple登入功能，用戶可選擇真實的電子郵件信箱或選擇隱藏；如果選擇隱藏，系統會指派隨機組成的電子郵件信箱，讓用戶能控制自己的數據，也可避免用戶資料被其他平台追蹤。