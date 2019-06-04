經歷5年發展時間 Swift讓開發者能以更精簡方式建造應用服務

除了去年預覽藉由AppKit與UIKit讓iOS app可以更容易移植到macOS平台，蘋果在此次WWDC 2019期間更宣佈在發展超過5年時間的Swift程式語言中，新增全新SwiftUI框架，讓開發者能以更精簡程式語法即可呼叫iOS、macOS、watchOS在內平台應用資源，同時藉此讓程式編碼更加精簡，進而可提昇app執行效率，另外也能相對降低app佔用容量空間。

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以Swift程式語言發展特性，主要就是希望能更輕便地讓使用者快速建造應用程式，而藉由串接更多API資源，相對能以更快速度取用蘋果服務、硬體操作資源，不但讓app內容能以輕量容量呈現，同時也能有更高執行效率。

就此次更新，開發者可以藉由全新UI框架設計，運用更少的描述量撰寫程式，藉此以更具效率形式建立應用服務，同時也可在開發工具中即時預覽app在不同裝置環境的執行結果，藉此簡化開發者應用程式設計流程。

而結合先前AppKit與UIKit打造代號Marzipan的開發工具，亦即此次揭曉的Project Catalyst設計方案，更可讓開發者輕易將iOS平台app移轉到macOS等平台使用，反過來看的話，其實也能將macOS平台上的應用服務帶到iOS平台，藉此縮減開發者應用服務設計難度。

就蘋果立場，進一步縮減開發者打造應用服務難度，並且讓各個平台app維護、改版變得更加簡單，同時也意味能減輕不少開發流程負擔，甚至藉由整合更多API資源，讓開發者能藉由既有資源快速打造應用服務，更可因此減少app佔用容量增加比例，讓更多app能以「輕量化」形式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》