親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

經歷5年發展時間 Swift讓開發者能以更精簡方式建造應用服務

2019-06-04 15:56楊又肇

除了去年預覽藉由AppKit與UIKit讓iOS app可以更容易移植到macOS平台，蘋果在此次WWDC 2019期間更宣佈在發展超過5年時間的Swift程式語言中，新增全新SwiftUI框架，讓開發者能以更精簡程式語法即可呼叫iOS、macOS、watchOS在內平台應用資源，同時藉此讓程式編碼更加精簡，進而可提昇app執行效率，另外也能相對降低app佔用容量空間。

分享

以Swift程式語言發展特性，主要就是希望能更輕便地讓使用者快速建造應用程式，而藉由串接更多API資源，相對能以更快速度取用蘋果服務、硬體操作資源，不但讓app內容能以輕量容量呈現，同時也能有更高執行效率。

就此次更新，開發者可以藉由全新UI框架設計，運用更少的描述量撰寫程式，藉此以更具效率形式建立應用服務，同時也可在開發工具中即時預覽app在不同裝置環境的執行結果，藉此簡化開發者應用程式設計流程。

而結合先前AppKit與UIKit打造代號Marzipan的開發工具，亦即此次揭曉的Project Catalyst設計方案，更可讓開發者輕易將iOS平台app移轉到macOS等平台使用，反過來看的話，其實也能將macOS平台上的應用服務帶到iOS平台，藉此縮減開發者應用服務設計難度。

就蘋果立場，進一步縮減開發者打造應用服務難度，並且讓各個平台app維護、改版變得更加簡單，同時也意味能減輕不少開發流程負擔，甚至藉由整合更多API資源，讓開發者能藉由既有資源快速打造應用服務，更可因此減少app佔用容量增加比例，讓更多app能以「輕量化」形式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOSSwift蘋果iOS

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

信仰破滅！蘋果推Mac Pro被說醜 網友諷：乾脆做成登機箱

2019-06-04 15:19

除要花38萬元才買得到的Mac外 蘋果WWDC的五大看點

2019-06-04 10:18

蘋果最新iOS 13 舊iPhone 6與6 Plus都不能用！

2019-06-04 10:05

觀點／macOS 10.15新增可將iPad當做第二螢幕使用的「Sidecar」 特別在哪？

2019-06-04 16:20

動眼看／全新可模組化擴充Mac Pro，以及標榜相對「超值」的Pro Display XDR

2019-06-04 16:19

蘋果展示旗下運算效能虛擬化應用 讓不同裝置的工作流程更加順暢

2019-06-04 16:11

macOS 10.15將以「Catalina」為稱，可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

2019-06-04 15:54

WWDC／tvOS 13微幅更新 為Apple TV+影音訂閱服務做準備

2019-06-04 15:19

蘋果開發商大會 軟體驚艷 iPadOS登場

2019-06-04 14:34

WWDC／iTunes掰掰！新一代macOS Catalina影音功能至上

2019-06-04 13:24

蘋果WWDC30周年 iTunes一分為三宣誓走向內容營運決心

2019-06-04 11:42

WWDC／怪獸級Mac Pro亮相！金屬硬派風格內外都強悍

2019-06-04 11:23

經濟解析／沒錢賺也要做？蘋果為何強調保護隱私權？

2019-06-04 10:57

iOS 13新功能 3C達人Tim哥說這兩項最加分

2019-06-04 10:48

tvOS 13換上更生動操作介面、多人登錄，支援Xbox One與PS4控制手把

2019-06-04 10:06

watchOS 6加入專屬App Store 讓Apple Watch可更加獨立運作

2019-06-04 10:06

iOS 13正式加入黑暗模式 加強Siri在內多項應用功能

2019-06-04 09:26

專屬作業系統iPadOS揭曉 讓iPad應用功能區隔iPhone

2019-06-04 09:08

全新蘋果顯示器Pro Display XDR 更「超值」的6K HDR

2019-06-04 09:01

等很久！全新Mac Pro揭曉 性能超強支援機器學習

2019-06-04 07:57

WWDC／全新iPadOS登場 更多功能讓隨身工作更強大

2019-06-04 05:49

WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52

WWDC／iOS 13深色模式超酷炫！速度更快 更安全

2019-06-04 04:12

大中華區最年輕！15歲果粉寫程式 獲WWDC獎學金

2019-06-03 15:47
看更多

熱門文章

蘋果最新iOS 13 舊iPhone 6與6 Plus都不能用！

2019-06-04 10:05

6月限定！台灣之星全台分區省很大 亞太電信推攜碼299吃到飽

2019-06-03 17:39

WWDC／全新iPadOS登場 更多功能讓隨身工作更強大

2019-06-04 05:49

除要花38萬元才買得到的Mac外 蘋果WWDC的五大看點

2019-06-04 10:18

WWDC／iOS 13深色模式超酷炫！速度更快 更安全

2019-06-04 04:12

免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31

等很久！全新Mac Pro揭曉 性能超強支援機器學習

2019-06-04 07:57

LINE果粉專屬新功能 聊天室網頁可「保留小視窗」

2019-06-03 22:05

誰偷了誰的商業機密？華為與離職員工在美互告

2019-06-03 21:52

WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52

美國禁令發威 Nokia稱5G訂單超越華為

2019-06-04 09:50

WWDC／怪獸級Mac Pro亮相！金屬硬派風格內外都強悍

2019-06-04 11:23

iOS 13新功能 3C達人Tim哥說這兩項最加分

2019-06-04 10:48

信仰破滅！蘋果推Mac Pro被說醜 網友諷：乾脆做成登機箱

2019-06-04 15:19

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12

專屬作業系統iPadOS揭曉 讓iPad應用功能區隔iPhone

2019-06-04 09:08

全新蘋果顯示器Pro Display XDR 更「超值」的6K HDR

2019-06-04 09:01

遭美國封殺 華為稱不影響航空業務

2019-06-03 21:52

LINE MUSIC即將上線！國際天后李玟強勢回歸 獨家唱給你聽

2019-06-03 17:03

台灣之星推限定資費 288南台好麻吉資費登場

2019-06-03 17:28

iOS 13正式加入黑暗模式 加強Siri在內多項應用功能

2019-06-04 09:26

電信搶客戰！亞太電祭攜碼限定 299不限速吃到飽

2019-06-03 17:24

手機用COF封裝結構性變化 2020年需求恐下滑

2019-06-04 10:04

WWDC／iTunes掰掰！新一代macOS Catalina影音功能至上

2019-06-04 13:24

經濟解析／沒錢賺也要做？蘋果為何強調保護隱私權？

2019-06-04 10:57

蘋果WWDC30周年 iTunes一分為三宣誓走向內容營運決心

2019-06-04 11:42

蘋果開發商大會 軟體驚艷 iPadOS登場

2019-06-04 14:34

探討5G世代 國際構裝暨電路板研討會10月登場

2019-06-04 11:54

美國科技公司忙避中國風險 篩查供應鏈

2019-06-04 10:55

經歷5年發展時間 Swift讓開發者能以更精簡方式建造應用服務

2019-06-04 15:56

macOS 10.15將以「Catalina」為稱，可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

2019-06-04 15:54

華為風暴 印度可能不讓華為參與5G測試

2019-06-04 15:32

watchOS 6加入專屬App Store 讓Apple Watch可更加獨立運作

2019-06-04 10:06

WWDC／tvOS 13微幅更新 為Apple TV+影音訂閱服務做準備

2019-06-04 15:19

tvOS 13換上更生動操作介面、多人登錄，支援Xbox One與PS4控制手把

2019-06-04 10:06

蘋果展示旗下運算效能虛擬化應用 讓不同裝置的工作流程更加順暢

2019-06-04 16:11

瑪利歐、皮卡丘魅力難擋 助攻Switch熱銷

2019-06-04 14:32

喚回熱血記憶！家用遊樂器 舊愛還是最美

2019-06-04 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top