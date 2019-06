macOS 10.15將以「Catalina」為稱,可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

蘋果在WWDC 2019確定macOS 10.15將以位於加州境內的聖卡塔利娜島 (Catalina)為稱,其中確定將iTunes服務拆分成Apple Music、Podcast與Apple TV三款獨立app,而原本iOS裝置同步功能則與Finder整併,並且確認加入名為「Sidecar」的app功能,將iPad Pro當做第二螢幕使用,同時也支援Apple Pencil操作,另外更加入完整聲控操作功能,同時也增加全新「Find My」功能,讓使用者更方便尋找自己的iPhone、MacBook,或是朋友。

此次在macOS 10.15 Catalina更新中,最大不同就是將iTunes服務拆分,變成獨立運作的Apple Music、Podcast與Apple TV,至於原本透過iTunes同步、管理iOS裝置功能,則會進一步與Finder整併,但Windows PC版本的iTunes目前仍維持使用模式,依然可透過蘋果官網,或是Windows Store下載,而針對macOS早期版本的iTunes 12.8依然也維持提供下載安裝。

拆分之後的Apple Music,基本上就會與iOS平台版本服務相同,而Podcast功能也會加上機器學習應用,讓系統更能推薦適合使用者喜好內容,至於在macOS 10.15的Apple TV app則同樣加入4K HDR、Dolby Vision與Dolby Atmos技術支援。

簡化macOS操作難度

另外,蘋果也如市場傳聞推出名為Sidecar功能,讓使用者能藉由有線,或是無線方式將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用,並且支援延伸顯示與鏡像顯示效果,甚至也能藉由觸控螢幕直接點選操作畫面功能,或是藉由Apple Pencil進行書寫,甚至對應壓感筆觸。

而針對行動不便,或是無法以正常形式使用Mac的使用者,蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能,讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置,甚至能透過數字選項方式,讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內,而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成,不會額外上傳到雲端備存、記錄,藉此確保個人隱私安全。

針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能,未來都會統整為「Find My」功能,並且以加密功能進行保護,同時除了協助使用者用於尋找個人裝置,同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。

同時為了強調裝置安全,蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置,將能藉由Activation Lock上鎖,避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用,必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。

讓app內容開發更簡單

對於同時打造macOS、iOS、watchOS等蘋果作業系統平台app的開發者,蘋果更提出Project Catalyst設計方案,讓開發者能藉由單次編碼即可對應所有蘋果裝置平台環境使用,除了簡化app開發流程,同時也讓後續維護變得更加簡單。

實際上,Project Catalyst就是先前代號Marzipan的開發工具,並且相容蘋果XCode開發工具組,藉由AppKit與UIKit資源整合,讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS、watchOS,甚至tvOS裝置使用的app內容,藉此降低開發者投入app研發設計所需成本,而新版Twitter便是以此工具打造。

新版macOS 10.15 Catalina同樣今年秋季釋出正式版本,同時也從即日起開放開發者預覽,今年6月同樣會針對一般使用者提供公開測試版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》