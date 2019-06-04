macOS 10.15將以「Catalina」為稱，可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

蘋果在WWDC 2019確定macOS 10.15將以位於加州境內的聖卡塔利娜島 (Catalina)為稱，其中確定將iTunes服務拆分成Apple Music、Podcast與Apple TV三款獨立app，而原本iOS裝置同步功能則與Finder整併，並且確認加入名為「Sidecar」的app功能，將iPad Pro當做第二螢幕使用，同時也支援Apple Pencil操作，另外更加入完整聲控操作功能，同時也增加全新「Find My」功能，讓使用者更方便尋找自己的iPhone、MacBook，或是朋友。

此次在macOS 10.15 Catalina更新中，最大不同就是將iTunes服務拆分，變成獨立運作的Apple Music、Podcast與Apple TV，至於原本透過iTunes同步、管理iOS裝置功能，則會進一步與Finder整併，但Windows PC版本的iTunes目前仍維持使用模式，依然可透過蘋果官網，或是Windows Store下載，而針對macOS早期版本的iTunes 12.8依然也維持提供下載安裝。

拆分之後的Apple Music，基本上就會與iOS平台版本服務相同，而Podcast功能也會加上機器學習應用，讓系統更能推薦適合使用者喜好內容，至於在macOS 10.15的Apple TV app則同樣加入4K HDR、Dolby Vision與Dolby Atmos技術支援。

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簡化macOS操作難度

另外，蘋果也如市場傳聞推出名為Sidecar功能，讓使用者能藉由有線，或是無線方式將iPad或iPad Pro當做Mac的第二螢幕使用，並且支援延伸顯示與鏡像顯示效果，甚至也能藉由觸控螢幕直接點選操作畫面功能，或是藉由Apple Pencil進行書寫，甚至對應壓感筆觸。

而針對行動不便，或是無法以正常形式使用Mac的使用者，蘋果此次在macOS 10.15加強語音操作功能，讓使用者能直接以語音識別方式操作Mac裝置，甚至能透過數字選項方式，讓使用者以更簡潔口語指令選擇操作項目。相同功能也會出現在iOS 13版本內，而所有語音識別運算也均強調在裝置端完成，不會額外上傳到雲端備存、記錄，藉此確保個人隱私安全。

針對先前在iOS、Mac裝置上出現的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能，未來都會統整為「Find My」功能，並且以加密功能進行保護，同時除了協助使用者用於尋找個人裝置，同時也能用來定位加為聯絡人的好友所在位置。

同時為了強調裝置安全，蘋果也強調搭載T2安全晶片的Mac裝置，將能藉由Activation Lock上鎖，避免意外遺失的Mac等裝置遭他人盜用，必須透過使用者登入相同Apple ID的裝置顯示隨機號碼才能順利解鎖。

讓app內容開發更簡單

對於同時打造macOS、iOS、watchOS等蘋果作業系統平台app的開發者，蘋果更提出Project Catalyst設計方案，讓開發者能藉由單次編碼即可對應所有蘋果裝置平台環境使用，除了簡化app開發流程，同時也讓後續維護變得更加簡單。

實際上，Project Catalyst就是先前代號Marzipan的開發工具，並且相容蘋果XCode開發工具組，藉由AppKit與UIKit資源整合，讓開發者能透過單次設計即可同時打造對應iOS、macOS、watchOS，甚至tvOS裝置使用的app內容，藉此降低開發者投入app研發設計所需成本，而新版Twitter便是以此工具打造。

新版macOS 10.15 Catalina同樣今年秋季釋出正式版本，同時也從即日起開放開發者預覽，今年6月同樣會針對一般使用者提供公開測試版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》