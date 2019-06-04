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全新蘋果顯示器Pro Display XDR 更「超值」的6K HDR

2019-06-04 09:01楊又肇

除了揭曉新款Mac Pro，蘋果也同步宣佈推出許久未作更新的顯示器產品，並且以Pro Display XDR為稱，分別採用32吋、6K解析度、支援HDR顯示效果、10位元色與P3廣色域，以及平均可達1000nits亮度表現。

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外型部分，Pro Display XDR採用與新款Mac Pro相同造型設計，並且以Thunderbolt 3與Mac裝置連接，同時也能幫MacBook系列筆電裝置充電，而藉由Daisychain連接方式，單台Mac Pro最多可一次串接6台Pro Display XDR (MacBook則因為供電輸出，以及顯示輸出支援問題，建議還是連接單台即可)。

而在Pro Display XDR的支架設計部分，主要採用兩處活動關節改變上下位置，以及前後傾角，另外也能配合橫向轉動改變水平、垂直顯示模式，藉此對應不同顯示使用需求。另外，蘋果也針對必掛需求，額外提供專屬Pro Display XDR的VESA標準壁掛配件。

螢幕本身則採用32吋、6K解析度，平均對應1000nits亮度表現，最高可對應瞬間達1600nits亮度顯示效果，其中同時也採用mini LED顯示面板設計，本身除了支援HDR顯示技術，更支援10位元色及P3廣色域顯示效果，對應100萬:1動態對比，而螢幕也藉由全貼和設計支援抗炫光，並且可額外選擇霧面螢幕表面處理，降低影響顏色亮度與色調比例。

相比Sony用來進行專業影像編輯使用的LED螢幕要價高達43000美元 (亦即Sony Mobile曾經用來對比Xperia 1螢幕的那台)，蘋果強調Pro Display XDR建議售價為4999美元的價位設定相對親民，而VESA標準壁掛配件建議售價為199美元，專屬立架建議售價則為999美元，加總起來雖然是比Sony專業螢幕相對容易接受，但依然不是一般人能簡單負擔價格，恐怕還是鎖定專業創作需求為主。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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