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專屬作業系統iPadOS揭曉 讓iPad應用功能能與iPhone作更明顯區隔

2019-06-04 09:08楊又肇

在WWDC 2019正式開始之前，就有開發者發現蘋果在活動議程增加名為iPadOS的內容項目，在此次WWDC 2019主題演講中也正式宣佈針對iPad打造全新作業系統，並且確定以iPadOS為稱。

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基本上，iPadOS依然是以iOS介面為基礎，但針對螢幕尺寸較大的iPad加入更豐富的懸浮視窗、分割畫面，以及操作手勢，甚至針對USB-C連接裝置強化使用功能，其中包含可直接讀取USB-C隨身碟，或是讀卡機連接記憶卡內容，或是直接透過USB-C連接線存取相機儲存照片，方便在戶外拍攝的攝影師直接透過iPad Pro修圖。

在此次新增的側滑呼叫的懸浮視窗中，使用者可以任意指定使用app，並且透過左右滑動方式進行切換，或是藉由拖曳方式更換預設啟用項目。至於在左右分割畫面部分，則允許從時開啟兩個相同app，方便使用者比較內容，例如同時開啟備忘錄、郵件或微軟Word，藉此比對編輯前後差異。

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至於在檔案功能方面，則是加入可顯示完整資訊的列表模式，甚至支援直接以不同app開啟檔案，藉此讓檔案功能變得更加方便。

而操作介面部分，除了進一步將Apple Pencil的觸控反應時間從原本20毫秒縮減至9毫秒，讓筆觸反應更加自然，更針對操作手勢增加三指向內的「複製」功能、三指向外的「貼上」功能，而三指向左滑動則是返回上一步操作。

另外，針對文字內容選取部分也進一步作簡化，使用者可以直接透過長按滑動方式直接選取內容，方便使用者藉由iPad處理各類文字作業效率提昇。

對於Apple Pencil應用部分，更是進一步釋出PencilKit API內容，讓開發者能藉此打造更多Apple Pencil應用功能，同時也能呼叫iPadOS內建Apple Pencil應用功能。

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針對更多內容創作需求，蘋果更與方正字庫、森澤字體、Monotype、Adobe、DynaFont (威鋒數位，即華康字體)在內字體服務廠商合作，未來將可透過Apple Store直接購入使用不同字體。

iPadOS同樣會在今年秋季釋出正式版本，並且對應iPad Air 2之後機種、iPad Pro所有機種，以及包含新款iPad與iPad mini 4之後機種使用，預計從即日起先針對開發者釋出預覽版本，預計今年6月則會針對一般使用者提供公開測試版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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