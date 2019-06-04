iOS 13正式加入黑暗模式 加強Siri在內多項應用功能

此次iOS 13更新重點同樣放在整體運作速度提昇，並且減少漏洞錯誤問題，操作介面也終於如先前暗示加入黑暗模式，藉此間接提高iOS裝置電池續航時間，而在關閉app與切換多工操作時的動畫效果也會改變。

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根據蘋果說明，新版iOS 13相比前一版本分別ˊ在Face ID解鎖速度增加30%，app下載尺寸縮減50%，同時app更新佔用容量也縮減60%，app啟用速度更平均增加2倍表現。

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正式加入黑暗模式、加強隱私

此次最明顯更新，則是正式在iOS 13加入黑暗模式，讓使用者能以更舒適視覺觀看手機螢幕，同時也能配合OLED螢幕特性呈現更黑顯示效果，並且間接讓手機電池續航表現得以延長。

另外，蘋果也強調新版iOS 13進一步加強隱私保護效果，其中包含限制app僅能單次追蹤使用者位置，或是確保app不會在背景運作時持續記錄使用者位置資訊，或是擅自藉由Wi-Fi、Bluetooth訊號追蹤使用者位置。

為了方便使用者登錄各類應用服務，蘋果更推出「Sign in with Apple」服務，讓使用者能在iOS、macOS、watchOS或tvOS藉由個人Apple ID登入各類網路服務，甚至在登錄過程中也會透過亂序加密方式保護原始Apple ID帳號，避免他人竊取記錄，而使用者也能在後續手動移除這些亂序加密帳號。

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強化HomeKit等功能應用

甚至針對HomeKit應用裝置，蘋果也宣佈推出Home Kit Security Video API內容，並且與Netatmo、羅技、Eufy在內廠商合作，讓使用者能確保家中監控設備影片可直接透過iCloud服務 (不會佔用使用者個人iCloud空間)傳輸而不被外力竊取，甚至強調所有影片內容並不會被蘋果在內第三方服務記錄、觀看，最多可記錄10天影片內容，，另外也針對家中連網裝置提供HomeKit推薦支援路由器設計，同時與Linksys、Eero在內廠商合作。

針對先前推出的Animoji部分，此次更新更進一步加入可化妝，以及加上眼鏡、耳飾或帽子等配件，另外也加入Memoji貼紙生成功能，當使用者建立個人Animoji頭像時，同時也會建立一系列貼圖內容，讓使用者能用在iOS各類服務，甚至跨裝置使用。

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此次在地圖內容部分，蘋果強調進一步強化圖資內容收錄，預計在今年底之前將會重新繪製美國境內地圖內，並且預計擴展到更多地區，其中包含增加地圖顯示資訊、精緻度更高，並且強化街景顯示效果。

而在相機功能部分，蘋果終於針對相機拍攝功能加入更多調整選項，讓使用者更容易調整曝光、白平衡等參數捕捉影像，而針對影片內容更首度加入可翻轉影片方向功能，同時也直針對人像拍攝、光效作了提昇。另外，針對相片瀏覽功能也進一步作了強化操作介面，並且在呈現介面凸顯最佳照片、影片內容，讓使用者更容易觀看，另外也強化建議分享對象功能。

新版Siri更加方便

在新版Siri Kit功能中，蘋果將讓Siri可協助念出iMessages，或是其他支援SiriKit API的第三方app所傳遞文字訊息內容，並且可直接以語音輸入方式回覆，而針對音樂聆聽部分則加入音樂分享功能，讓使用者可透過iPhone內建NFC功能感應分享當下聆聽音樂，或是快速傳送至HomePod上繼續播放，同時蘋果也將進一步強化CarPlay應用功能。

另一個針對Siri更新功能，則是加入支援超過10萬的網路電台，並且支援以聲控方式播放，而在HomePod上的Siri也支援識別不同使用者的聲音，並且能支援不同使用者互動效果。

此外，蘋果也在iOS 13將去推出的Siri捷徑 (Siri Shortcuts)功能以獨立app形式呈現，並且方便使用者新增、管理過去建立的Siri捷徑，而針對Siri語音呈現部分也藉由神經網絡學習方式，呈現更自然的人聲表現。

其他更新

其他更新，則包含可在文字輸入介面採用類似Swiftkey般的滑動輸入功能、可在行動版Safari針對個別網站套用不同資料存取設定，而郵件服務則會加入等同桌機版豐富文字格式，同時新版備忘錄與提醒事項則是換上全新介面，其中後者更可直接將提醒對象標註在提醒事項內容，並且透過訊息即時提醒。

目前iOS 13將對應iPhone 6s之後機種更新，而所有iPad Pro、新款iPad與ipad mini也能支援升級 (但會以iPadOS更新為主)，預計會在今年秋季正式更新，但開發者將可從即日起獲得預覽。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》