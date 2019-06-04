watchOS 6加入專屬App Store，讓Apple Watch可更加獨立運作

2019-06-04 10:06 聯合新聞網 楊又肇



新版watchOS 6預期將會讓Apple Watch變得更能獨立運作，其中確定加入Apple Watch專屬獨立App Store服務，並且加入更多實用錶面設計，另外也加入更多源自iOS原生app內容，同時也開放更多延伸功能API，以及串流影音API內容。而在健康應用部分，則是加入自動偵測環境噪音是否過大，更針對女性用戶加入經期量測、記錄功能。

在新版watchOS 6中，蘋果除了宣佈加入更多全新錶面，讓使用者能有更多錶面使用選擇，同時也讓使用者能藉由錶面放置更多個人偏好服務項目，甚至加入整點報時，或以觸感震動方式告知時間等更多趣味設計，但目前為止仍未計畫對外開放上傳錶面，或是提供額外下載錶面服務。

而為了讓Apple Watch能有更獨立運作使用特性，蘋果除了在新版watchOS 6加入更多源自iOS的計算機、語音備忘錄、有聲書等app內容，更正式啟用Apple Watch專屬App Store，讓使用者能直接透過Apple Watch開啟App Store下載使用各類專屬app。

針對開發者使用需求，蘋果也配合開放更多Apple Watch專屬獨立app，額外提供延伸功能API，以及可讓開發者打造各類串流影音服務的API內容，另外也增加網頁搜尋結果顯示、Shazam歌曲識別地圖語音導航等功能。

除此之外，watcOS 6也會藉由機器學習方式記錄使用者配戴使用行為，藉此做出更快互動反應，並且更快判斷使用者當下進行運動項目。

至於在健康應用部分，蘋果則是如市場傳聞加入可自動量測環境噪音是否過量功能，並且強調絕對不會記錄留存使用者隱私內容，同時也確定針對女性用戶加入經期追蹤量測功能，而在健身應用項目也增加運動趨勢統計，讓使用者更容易了解過去運動情況。

watchOS 6預計會在今年秋季釋出正式版本更新，同時也推出全新夏季錶帶配件，其中也包含全新Pride彩虹錶帶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》