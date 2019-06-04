tvOS 13換上更生動操作介面、多人登錄，支援Xbox One與PS4控制手把

2019-06-04 10:06 聯合新聞網 楊又肇



在WWDC 2019開始前，先以獨佔影集《For All Mankind》預告會有多內容登上Apple TV平台之後，蘋果宣佈推出全新tvOS作業系統，其中包含採用更生動的操作介面、增加多人登錄使用功能，另外也針對音樂播放內加入全新全畫面同步顯示效果，並且針對即將在今年秋季推出的Apple Arcade遊戲訂閱服務加入支援使用Xbox One，以及PlayStation 4控制手把。

在此次tvOS更新中，蘋果將操作介面重新作了調整，其中包含能像Netflix新版預覽介面，以全畫面形式預覽影片內容，或是在音樂播放畫面同時呈現動態歌詞顯示效果。

而針對家中多人共用一台Apple TV情況，蘋果也終於開放多人登錄功能，藉此記錄管理不同家庭成員使用觀看進度，同時也能針對個別使用行為推薦合適內容。

另外，呼應今年春季發表會上宣佈將於秋季推出的Apple Arcade遊戲訂閱服務，蘋果也宣佈針對Apple TV加入支援使用Xbox One、PlayStation 4控制手把功能，讓使用者透過Bluetooth連接方式使用控制手把遊玩遊戲，而不一定僅能使用支援iOS平台的控制手把，藉此讓Apple TV能以「家中遊戲主機」形式遊玩遊戲內容。

至於螢幕保護程式，也首度加入水下攝影作品，讓使用者能有不同觀看感受。

tvOS預計會在今年秋季開放正式版本更新，預期也會從即日起開放開發者預覽使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》