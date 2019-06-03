大中華區最年輕！15歲果粉寫程式 獲WWDC獎學金

2019-06-03 15:47 中央社 舊金山2日電



蘋果（Apple）全球開發者大會WWDC將於6月3日至7日舉行，15歲的于偉奇是今年WWDC獎學金大中華區最年輕得主，獲獎作品Cryptography & Privacy展示端對端加密等密碼學基本概念，希望讓更多人了解保護隱私的重要性。 中央社 分享 facebook

蘋果公司（Apple）全球開發者大會WWDC將於6月3日至7日舉行，15歲的于偉奇是今年WWDC獎學金大中華區最年輕得主；他自認從小就是果粉，能親自參與WWDC，是非常令人激動的事情。

WWDC獎學金得主可獲得價值1599美元（約新台幣5萬元）的WWDC門票，以及蘋果提供的機票與食宿。今年大中華區有31位學生獲獎學金，其中27位來自中國，創歷史新高；另有3位來自香港，1位來自台灣。

來自中國江蘇省的于偉奇目前就讀無錫外國語學校初三，他今天接受中央社記者採訪說，初一的下學期家裡買了MacBook，讓他有機會接觸蘋果程式設計；去年他曾以物理學透鏡相關作品申請WWDC獎學金，不幸被拒絕，今年捲土重來順利得獎，作品Cryptography &Privacy展示端對端加密等密碼學基本概念，希望讓更多人了解保護隱私的重要性。

這次受邀參加WWDC看到其他得獎學生展示作品，于偉奇不禁讚嘆，「大家都是大佬」，很多作品都能傳達知識或文化，這也是蘋果Swift Playgrounds常見的用途。

中央社記者詢問對WWDC的期待，于偉奇思索了一下說，他非常期待第一天的keynote發表會，因為他小時候就是一個果粉，會看一些WWDC相關介紹，「能夠自己親身來到這個地方，這是一個非常令人激動的事情」；在大會期間將舉辦多場座談討論新技術，他最感興趣的是使用者介面、動畫呈現等具有互動元素的主題。

此外，今年部分WWDC獎學金得主則展現跨界風格。例如就讀上海商學院的大三女學生周藝安主攻財務管理，今年獲得WWDC獎學金的作品Music Adventure卻是一款結合人工智慧（AI）的音樂應用，使用者需要上下左右移動iPad，去接住從遠處飛來的音樂球。

曾擔任上海商學院iOS Club社長的周藝安說，目前社團成員約30人，男女比例各半，由於設備有限，想加入的學生還必須經過考試，評估對程式設計的熱情和團隊合作態度。對於越來越多女學生獲得WWDC獎學金，她認為這是「好事情」，也是「很正常的事情」，因為女生本來就可以把程式設計做得很好。

蘋果全球副總裁、大中華區董事總經理葛越今天在WWDC獎學金得主聚會指出，中國開發者不僅參與人數增加，年齡也逐漸下降；中國已有超過60所高校提供iOS開發課程，自從2017年3月蘋果推出Swift Playgrounds中文版之後，中國已有200間學校用它教學。

葛越說，今天出席聚會的學生有很多人都不是電腦相關科系背景，但因為Swift Playgrounds的進入門檻很低，很容易上手。對於獲獎學生很多是女性，她強調蘋果也透過企業家培訓等項目，支持女性開發者和創業者。