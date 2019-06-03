給小媽媽溫暖的家…高市「珍珠小棧」今啟動

高雄市長韓國瑜推「珍珠計畫」，將在鳳山婦幼青少年中心設「珍珠小棧」服務懷孕少女。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

內政部統計，近十年平均每年全國約有二九二四名小媽媽，高雄市專為小媽媽設立的「珍珠小棧」今天啟動，從懷孕起社工一路陪伴，並在衛福部現有補助之外，加碼每次提供六千元「懷孕營養津貼補助」，希望協助小媽媽翻轉被「停格」的人生。

高雄市針對小媽媽補助，為市府「珍珠計畫」的一環，創六都之先；據了解，新北市也有意在近期跟進，為照顧產後的小媽媽，在原有托育補助之外，再加碼補助五千元。

市長韓國瑜說，高雄目前雖負債，但協助弱勢的小媽媽，「是政府的責任，社會的責任」。計畫取用「珍珠」二字，就把小媽媽、嬰兒當寶貝，希望更多的人珍愛他們；珍珠小棧單一窗口的啟動，是想傳達給小媽媽「不要害怕，有個溫暖的家等著妳」。

內政部統計，去年全國小媽媽所占人口比率，花蓮、台東、南投為前三名；六都中則以桃園市千分之五居冠，高出全國平均值的千分之四，其他五都均低於全國平均值。

高雄市的財政並不寬裕，市府卻決定開風氣之先，補助小媽媽，外界難免質疑錢從哪裡來？ 市府表示，來自大揚文教基金會、台塑等企業各方捐款及義賣「小小瑜」公仔所得。今年與明年的善款已經到位，共募得三百多萬元。

為何會有珍珠計畫的想法？市府表示，市長韓國瑜曾說，高雄如果真的發大財，市府有兩大目標要做，一是辦好教育，二是照顧弱勢，近年來虐嬰事件頻傳，涉案的母親不乏小媽媽，珍珠計畫專為小媽媽設立的珍珠小棧就是其中之一。

社會局副局長葉玉如說，珍珠計畫除提供法律及醫療諮詢、經濟扶助、安置、醫療、出養等協助，並首創提供懷孕營養津貼補助，每次最高六千元，得延長補助一次，特殊需求可專案增加。

「胎兒在母體裡其實就會感知媽媽的情緒」，樹德科技大學兒童與家庭照顧服務系助理教授胡秀妁說，高雄市府推動照顧小媽媽的「珍珠計畫」立意很好，但若能再有完整的諮商機制介入，會更完善。

桃園市小媽媽比率為六都之冠，社會局表示，市府推行「幸運草」扶助計畫多年，去年共投入約一百五十萬經費，補助約三百名小媽媽幼托及學費等。