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「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

2019-06-04 19:53聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜（前左三）與妻子李佳芬（前右三），1日出席凱道造勢大會。記者林澔一...
高雄市長韓國瑜（前左三）與妻子李佳芬（前右三），1日出席凱道造勢大會。記者林澔一／攝影
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6月1日舉辦的韓國瑜誓師大會，吸引大批韓粉聚集於凱達格蘭大道，主辦單位表示現場人數突破40萬，韓國瑜更在台上宣布2020將承擔任何重任，直言「為了中華民國不惜粉身碎骨」，凱道造勢成功讓韓粉將在6月8日於花蓮舉辦第二場造勢活動。對此資深媒體人黃暐瀚繼昨（3日）提出「不妥、不宜、不該」的三不後，今再補上「一沒有」，黃認為「沒有人在初選辦造勢大會」，他表示「或許，這就是韓國瑜的與眾不同」。

韓國瑜凱道造勢結束後，緊接著將於6月8日舉辦花蓮造勢，黃暐瀚認為「不妥、不宜、不該」。其中因為6月密集造勢、消耗能量太大，加上僅隔一周再辦造勢以及花蓮路途遙遠，韓粉可能因疲累而到不了，場面肯定只會下滑，因此不妥；6月8日恰逢端午連假，是花蓮遊子返鄉時節，現階段發動造勢可能讓一票難求的火車票更難搶，還可能造成假期結束塞車更嚴重，屆時可能將黑鍋全推給韓國瑜，所以不宜。

最後一個不該，黃暐瀚認為不是不能去花蓮，但為何非得選在7月15黨內初選前造訪？黃認為不管是為了還傅崐萁人情，亦或是替花東民眾著想，造勢活動都能選在黨內初選結束後舉辦，但不適宜現在就做。

繼昨天「三不」觀點後，黃暐瀚今天多補充「一沒有」，他認為「沒有人在初選辦造勢大會、沒有人敢這樣辦造勢大會，沒有人願意這樣辦造勢大會」，最後黃提到既然其他人都沒有，或許就未必需要擔心、或許這就是藍海，「或許，這就是韓國瑜的與眾不同」。

網友看完黃暐瀚評論後紛紛表示「我韓粉，但是我也覺得花蓮場不要辦比較好…如果真的要，那就讓東部的朋友參加就好，不要去跟大家搶資源」、「平常心看待所有活動就好，花東地區的人也希望韓市長去講講話，安撫他們過度焦慮的心」、「辦幾場都沒問題，只要清楚公布錢誰出的，總共花了多少錢，然後把庶民總統口號拿掉…真正的庶民總統不會大張旗鼓的花一大堆錢來為『初選』造勢」。

韓國瑜黃暐瀚
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