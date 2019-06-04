韓國瑜挾凱道氣勢轉戰花蓮造勢 他提「3不」直指不聰明

2019-06-04 10:03 聯合新聞網 綜合報導



挺韓團體6月1日在府前凱道舉辦挺韓造勢大會，高雄市長韓國瑜（右五）與妻子李佳芬（右四）上台答謝現場數十萬支持者力挺。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜6月1日在凱達格大道舉行造勢大會，匯聚數十萬支持民眾冒雨力挺，儼然「韓流再現」，為自己「2020年承擔重任」再添氣勢。接下來，韓也親口證實將於6月8日及22日，分別在花蓮、台中再度造勢，對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書直指韓的做法「實在不聰明」。

黃暐瀚3日在臉書以「凱道過後，花蓮三不！」為題，認為韓國瑜在凱道成功造勢後，時隔一周，又要在花蓮舉辦造勢會，實在是「不妥、不宜、不該」，挑戰自己所設下的「凱道障礙」，做法實在不聰明。

為何去花蓮造勢不妥、不宜也不該？他進一步解釋，「不妥」是因現在才2019年6月又不是2020大選選前一周，8天中連續兩場造勢大會太過密集，消耗能量太大，韓粉從台北轉赴花蓮，路途遙遠、奔波勞累，再加上車票根本買不到了，場面肯定只會「下滑」。

再說為何「不宜」，6月8日適逢端午連續假期，平時花東民眾返鄉，就已是一票難求了。如今，發動花蓮造勢，無異形塑韓粉搶票印象，再則連假收假北返塞車招怨，又會被賴成是「韓國瑜的錯」。

至於為何此時「不該」至花蓮造勢，黃暐瀚質疑有必要非得在「715」初選結束前造勢嗎？他認為不管是為還傅崐萁人情，還是為花東民眾著想，東部造勢大會在「715」後，都可以放膽做、大方辦，但就是不宜現在做。

黃暐瀚認為自己的「花蓮三不」論點，雖然有人不愛聽但仍有必要事先說明白。他認為韓國瑜6月1日的造勢已設下了「凱道障礙」，未來不論藍綠任何一位政治人物，都很難超越，即便是韓國瑜自己也不可能超越這個障礙，韓若仍執意在「715」前續辦花蓮、台中兩場造勢活動，直言這做法「實在不聰明」。