韓家軍擠爆凱道造勢大會 韓國瑜憑什麼讓「紅衫軍」浪潮再現凱道？

2019-06-04 09:14 聯合新聞網 文章提供／遠見



高雄市長韓國瑜1日在凱道為選總統造勢，展現強大人氣，國民黨初選熱度將持續升溫。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 6月1日，悶壞的韓家軍不約而同都穿上紅衫，重現當年倒扁的紅衫軍浪潮，約30萬的韓粉擠爆凱道及中山南路、仁愛路一帶，以行動力挺被攻擊的高雄市長韓國瑜。韓國瑜也在首場造勢大會上，表達參選決心：我在這裡宣布，準備承擔任何重要職務，為了中華民國，不惜粉身碎骨！這一席話立即引來巨大的歡呼聲……。

過去人氣一枝獨秀的高雄市長韓國瑜，自從5月高雄市議員總質詢，遭到民進黨、時代力量議員炮火猛攻，以及名嘴黃光芹、吳子嘉接連爆料後，儘管韓國瑜嚴詞否認，並赴北檢按鈴控告，但網路仍存在負面聲量。

尤其是真韓粉與假韓粉之爭，以及連月來各種對韓粉的抹黑栽贓行為，都讓真正的韓家軍悶壞了。在此背景下，挺韓國瑜選2020總統的「庶民韓粉後援會」今日（6月1日）下午，在總統府前凱達格蘭大道舉辦「決戰2020．贏回台灣」造勢大會。

大會表訂下午3點由台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀和新北市議員唐慧琳主持開場，但才剛過中午，不少身穿紅藍相間國旗裝的韓粉就自台大醫院捷運站湧出，步行至凱道。

韓粉批：柯文哲害我沒東西吃

就連凱道附近的台大醫院美食街也滿滿是韓粉。由於管轄凱道的中正一分局表示，本次集會不得「明火烹煮」，而台北市長柯文哲更直指「凱道上禁止金錢交易，」讓不少想在「國瑜夜市」擺攤的商家只好打退堂鼓，部分在台大醫院美食街排隊等待餐點的韓粉更怒批，「都是柯文哲害我們要走這麼遠，才能買到東西吃。」

活動開始後，包括沈智慧、林德福、陳玉珍、蔣萬安、柯志恩、呂玉玲、李彥秀、林奕華、陳學聖、陳宜民、陳雪生等11名立委都輪番上台助講。

曾經在立法院和同僚李彥秀談選情，脫口而出「韓粉比較不理性」的蔣萬安，也呼籲大家要凝聚力量、團結一心，幫助國民黨重返執政。

緊接著，號稱韓粉「四大天王」的前高雄市鳥松里長陳清茂、電台節目主持人強強滾、魚販文山伯、杏仁茶販杏仁哥輪流對爆料韓國瑜外遇生女的美麗島電子報董事長吳子嘉開砲。

其中，砲火最猛的堪稱文山伯。他直問，「台灣過去被騙了好幾十年，大家生活愈來愈差，後代子孫怎麼辦？韓國瑜到底做錯什麼？」

張麗善攜「最強陸軍」現身力挺

大約下午4點，日前才大方接待郭台銘造訪的雲林縣長張麗善，也率領姪女、前立委張嘉郡、中華民國農會理事長蕭景田上台致詞。

張麗善慷慨激昂指出，感謝疼惜雲林女婿（指韓國瑜）的大家，雲林是農業縣，需要一個懂漁民、農民的庶民總統，就是韓國瑜。

目前韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平這四位國民黨總統初選候選人，都和張麗善交情匪淺。曾經說過「黨提名誰，我就支持他」的張麗善，背後擁有代表農會、漁會、水利系統的「最強陸軍」，今日現身力挺韓國瑜，象徵韓國瑜在失去昔日陸軍王金平、楊秋興支持後，再度獲得重生力量。

下午4點45分，韓國瑜從仁愛路穿過重重人群進場，身後還跟著夫人李佳芬，夫妻連袂現身破除吳子嘉不實爆料的意味不言而喻。

經過15分鐘，滿臉汗水、淚水已分不清的韓國瑜，在主持人「庶民總統、團結台灣」的口號中上台。

高雄市長韓國瑜1日在凱道為選總統造勢，展現強大庶民力量，讓國民黨初選的熱度再升溫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓：什麼都不怕，只怕人民受苦

「非常感謝大家，我也非常抱歉，」韓國瑜表示，這段時間很多支持者被批判為非理性，被分化、標籤化，但支持他的人都認同愛與包容，支持台灣社會和諧，認同中華民國。

近來，韓國瑜受到不少名嘴爆料夾殺，但他仍向韓粉喊話：從18歲離開父母到高雄陸軍官校當學生，接觸到軍事訓練，「生命產生巨大變化，風風雨雨、造謠，什麼都不怕。」

不過，他話鋒一轉指出，今年60歲的他，如今開始害怕，「怕的是中華民國的未來，怕的是台灣人民在受苦。」因此，他提出，不管是誰當總統，一定要恪遵「台灣安全、人民有錢」八字箴言。

韓國瑜怒批，去年年底縣市長選舉，台灣人用選票教訓民進黨，大家原本期待民進黨改變，但半年過去，還是那麼多人上凱道，「我們很清楚，民進黨的執政完全沒改善。」

因此，韓國瑜直指蔡政府執政面臨「三不」困境：不承認中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立。「我們為何要過苦日子？你知道誰投給你嗎？討厭國民黨的人、希望台灣獨立的人，以及希望民進黨執政能帶給台灣人好日子的人。你能對他們交代嗎？」

若當總統會立拚「發財外交」

語畢，韓國瑜開始論述自己的兩岸、國防、外交願景。他強調，「戰爭沒贏家，和平沒輸家」，若當選總統，會確保兩岸不會輕易啟動戰爭，而且要改變外交官角色，讓他們身上背負更多經濟任務，「把凱子外交變成發財外交。」

但面對訪港時進入中聯辦引發「為一國兩制」背書的爭議，不只民進黨批判，郭台銘也酸「我不會進中聯辦」。對此，韓國瑜重砲回擊，「我們從事政治活動，不愛台灣，難道會愛菲律賓？『愛台灣、顧主權』是廢話，誰當台灣總統都一樣，不要用這些話來呼攏台灣人。」

「大家都說我是土包子、講話很土，那是因為我跟基層在一起，」韓國瑜強調，國家領導人要把四件事做好：

一、確定國家發展總目標：台灣安全、人民有錢。

二、以身作則、不貪不取：要當文武百官、人民的表率。

三、善用人才：把適當的人才放在適當的位置上。

四、要有同理心：要深深感受社會、國家有多少人需要關懷。

「為中華民國，不惜粉身碎骨」

演說最後，韓國瑜表示，2020年是中華民國生死存亡保衛戰，「兩岸要和平、經濟要繁榮、重大政策要改變」，過去民進黨做得太差，「我在這裡宣布，準備承擔任何重要職務，為了中華民國，不惜粉身碎骨！」

活動結束前，韓國瑜帶領全場合唱〈中華民國頌〉，現場韓粉全神貫注盯著台上的韓國瑜齊聲合唱，宛如重現去年年底成功的三山大造勢。主持人也宣布，下週六（6月8日）將在花蓮舉辦第二場韓國瑜造勢活動。

韓國瑜活動進行期間，國民黨初選民調緊追在後的郭台銘、朱立倫都未安排公開行程，反而是在臉書、各大媒體網站下廣告，以空戰壓制韓國瑜陸戰的意味濃厚。

從現場空拍畫面可發現，今日「紅潮」不僅擠滿凱道，人潮還蔓延至中山南路一帶，對韓國瑜而言堪稱成功的參選起手式。只不過，記者實際觀察發現，與會民眾仍多以50歲以上為主。看來，要如何爭取「年輕藍」選民，仍待韓國瑜提出更動人的論述。

桃園市議員黃敬平臉書轉貼朋友傳給他的照片，認為大雨中支持者不肯離開凱道，代表韓粉對韓的支持忠誠度。 圖／取自桃園市議員黃敬平臉書 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.06.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）