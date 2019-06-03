韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

2019-06-03 13:39 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜凱道造勢活動，再度展現韓流高人氣。 聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜本月1日在凱道造勢活動，不僅藍綠陣營關注，資深媒體人蔡詩萍也在臉書上發表看法，分析「韓國瑜現象」形成原因，且直言，「韓國瑜會是一列馬力十足的火車，直直駛向總統大選」，呼籲大家該關注的不是造勢活動是否如主辦單位聲稱的40萬人，而是背後真正意義。

由韓粉組成的「庶民韓粉後援會」上週六在凱道舉辦全國大會，為韓國瑜2020選總統造勢，當外界都將焦點放在現場人數多寡時，蔡詩萍在臉書上呼籲，「為何韓粉要定韓國瑜？」，才是大家該重視議題。

蔡詩萍文中提出五個要素來解釋韓國瑜不會缺席2020總統大選。第一，韓粉不會讓韓國瑜缺席2020總統大選；第二，「私生子疑雲」被韓粉視為政治打壓；第三，各地挺韓後援會紛紛出動；第四，韓派成功的造勢活動，為國民黨黨內初選投下震撼彈，證明不用國民黨內部支持，韓國瑜也有足夠人氣及實力，代表藍營參選2020總統；第五，民進黨總統初選紛爭未平，這場活動也間接告訴民進黨，誰能打敗他，才有可能在初選勝出。

除此之外，蔡詩萍也對「韓國瑜現象」進行剖析，他表示韓國瑜民調居高不下，韓粉造神現象要部份歸功於民進黨自身塑造「南部不敗神話」，讓打贏高雄市長選戰的韓國瑜，聲勢突破天際，再來，「為何儘管對手陣營怎麼出招，韓國瑜民調始終居高不下？」，他表示韓經歷過低潮期，抗壓力強，「除非一搶打死，否則韓國瑜必然死裡逃生」

蔡詩萍表示，在藍綠兩黨競爭激烈下，韓國瑜能生存下來原因之一，在於他非典型政治人物的領導風格，如果將韓粉與過去幾任總統支持者對比，其實無特殊之處，但是韓國瑜贏在他的政治語言「簡單而庶民」，他的競選口號，能激發民眾的共鳴感，他最後斷言，藍綠兩黨若是墨守成規，看不到民眾真正在意的地方，韓國瑜會如一輛火車，直衝總統大選。