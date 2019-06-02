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韓粉上凱道震懾藍綠 學者：短期內不會有人上街造勢

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韓粉上凱道震懾藍綠 學者：短期內不會有人上街造勢

2019-06-02 19:04台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導

韓國瑜支持者凱道成功造勢，震懾藍綠，台北政壇須重新評估韓國瑜的影響力。 台灣醒報...
韓國瑜支持者凱道成功造勢，震懾藍綠，台北政壇須重新評估韓國瑜的影響力。 台灣醒報資料照
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韓國瑜支持者6月1日上凱道，幾波大雨都未能澆熄數十萬民眾熱情，已經震懾藍綠。學者施正鋒則指出，無論藍綠，短期內都不會再有人出來上街頭造勢，等到兩黨初選結束，才會有下一波動作。胡幼偉也認為，韓國瑜成功創造「庶民/權貴」二分的想像世界，站穩庶民領袖地位。

凱達格蘭大道上紅衫群眾塑造出來的氣勢十分驚人，令不少人跌破眼鏡。高雄市議員陳致中在臉書上寫道：「英德大戰歹戲拖棚、兩敗俱傷，台灣軍如果不能迅速排好作戰隊形，重拾2000年、2004年打拚逆轉勝的那種熱情鬥志，……民進黨失去中央執政恐倒數計時！」

藍綠都不會跟著上街

東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒受訪時表示，這次高人氣，顯示過去幾個月府院黨集中火力打韓，不如想像中有效，韓至少還維持25%的支持度，也跟過去「柯P鬥」後約剩20%支持度還有近5%差距。

施正鋒指出，目前綠營重心放在黨內初選，對國民黨不會有大動作，如果有，頂多也只是在在郭韓間矛盾煽風點火而已。「上回反核上街頭，一般反應都不太好」，施認為，加上黨內獨派勢力有所分裂，短期內也不會有綠營上街頭造勢。

基層有選票壓力

韓的造勢只看到立委、議員層級站台，未見黨中央高層，施正鋒說，顯然韓國瑜先前的五點聲明中重砲攻擊權貴，藍營高層受暗傷有所不滿，年金改革對基層軍公教影響十分明顯，「民代站在第一線面對民意，都有選票壓力」。

前台南縣長蘇煥智解讀，這場造勢活動也顯示民眾對於明年政黨輪替的意志十分強烈。他說，距離藍營初選還有一個多月，排名第二的郭台銘會有很強烈的危機感，是否會促成郭與其他方面的合作？郭韓合最大問題是誰當頭，郭先前已表態不會做副手，是最大變數，預期郭與朱立倫的互動未來會更頻繁，選情也會更加白熱化。

學者預言庶民總統

中山大學政治系教授廖達琪則分析，這場活動的成功可歸納為三因素，一是「歸功」於民進黨與蔡英文近幾個月來的打壓，二是中華民國國號、國旗被民進黨踐踏的情況，這兩者的反彈力道極大，加上第三是韓國瑜「真心對待庶民」，獲得很高認同。

文化大學新聞系主任胡幼偉則指出，韓國瑜成功創造「庶民/權貴」二分的想像世界，站穩庶民領袖地位，是基層民眾堅持挺韓的原因，「如果老韓被打趴了，誰來幫地氣族或庶民幫翻身？」韓來這一套讓對手不能直接反駁，尤其郭更不能講這種話。他預言：「只要想把老韓打成權貴的計謀不能得逞，老韓將成為中華民國第一位庶民總統。」

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