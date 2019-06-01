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造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

2019-06-01 22:06聯合新聞網 綜合報導

挺韓團體昨天在總統府前凱道舉辦「庶民總統團結台灣、決戰二○二○贏回台灣」挺韓造勢...
挺韓團體昨天在總統府前凱道舉辦「庶民總統團結台灣、決戰二○二○贏回台灣」挺韓造勢大會，韓國瑜致詞宣布2020承擔重任，為了中華民國不惜粉身碎骨。 記者王騰毅／攝影
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高雄市長韓國瑜今日出席凱道造勢大會，先為韓粉被貼標籤致歉、接著便砲轟現任總統蔡英文「權力權力愛權力」，宣示「準備在2020年承擔任何重要職務」，並高呼要在2020年用選票讓民進黨下台，逾40萬名支持者及多名國民黨人士到場力挺，但輔大助理教授周偉航則舉出韓國瑜造勢大會其實有這幾項意義。

今日下午舉行的挺韓大會人潮擠爆凱達格蘭大道，韓國瑜致詞時則抨擊綠營在縣市長、縣市議員大敗後仍將意識形態掛帥、引發惡鬥，讓支持群眾熱烈呼應，並高喊「韓國瑜、凍蒜」，然而看似成功的造勢大會，周偉航卻有不同解讀。周直指在舉辦動機上，造勢是「韓自己要辦的」，主要目的在展現自己的支持度給黨內人士看。

不過對於黨內出席力挺韓的人士，周偉航則有不同看法，認為這些人不一定是真的挺韓，可能是想藉此做給郭董看，要郭董「下資源」；再者，韓想藉由這場活動證明自己仍有號召群眾的實力，甚至贏過郭台銘，並宣示自己認真參選的決心。周偉航指出，接下來國民黨內部也可能會有黑韓、挺郭的動作出現，郭台銘也將拉攏地方派系，鹿死誰手仍未可知。

國民黨總統大選參選人尚未揭曉，黨內初選就煙硝味四起，周偉航認為綠營很可能會抓住國民黨內戰的機會伺機行動、誰聲勢弱就挺誰，讓藍營內戰廝殺至最後一刻，民進黨就有機會奪下2020總統大位。

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