40萬人風雨力挺韓 凱道上紅潮漫天

2019-06-01 17:31 台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導



中午時分，身穿紅衣的民眾陸續往凱道集結，一群一群揮著國旗，有的陣勢中有自備大鼓小鼓，以進行曲的節奏引領眾人步伐。（photo by 何豪毅/台灣醒報） 分享 facebook

遊覽車一波波開進台北城，車身上貼紙寫著雲林、中壢、高雄、苗栗等等不一而足，說明了韓流從地方包圍中央的態勢。一時許，烏雲遮蔽了原本的藍天，一陣大雨襲來，人群中傘花朵朵開，反正也擠不出去，看似決定淋個痛快的人也不在少數。

紅潮洶湧

「哪裡有便當？我們都是自費來的！」人群中一位老先生聲音洪亮，引人側目。鄰近的台大醫院成了部份群眾的臨時躲雨場所，一樓大廳唯一的一家便利商店，準備了紅龍繩，讓結帳排隊隊伍繞店面整整一圈。大廳所有座位都已經被紅衣群眾坐滿，還有不少人席地而坐。

雨勢稍歇，人群從台大捷運站傾洩而出，中山南路立刻被人潮擠滿，路旁臨時攤販商機無限，兩面小國旗賣五十元、一張國旗貼紙十塊錢，國旗帽、國旗衣也頗受歡迎，賣家結緣之餘都會送上一句「發大財哦」，雙方相視一笑。

神似國慶遊行

氣象預報說，六月一日韓國瑜造勢大會這天，台北會下大雨。中午時分，身穿紅衣的民眾陸續往凱道集結，一群一群揮著國旗，有的陣勢中有自備大鼓小鼓，以進行曲的節奏引領眾人步伐，有人自行呼聲口號帶大家回應，若有初來乍到的外國人看過去，理解為中華民國國慶遊行，恐怕也不會讓人意外。

人潮持續往景福門移動，偶有群眾自發性高喊口號：「韓國瑜，當選！蔡英文，下台！」即便搞不清楚誰發起的口號，人群的小國旗還是揮舞得熱情洋溢。路口一名賣唱的身障男子一曲《夜襲》結束，接著高唱張雨生的《我的未來不是夢》，應景的表演讓他面前的小鐵桶塞滿小鈔。

底氣不容低估

大雨每隔半小時到一小時就襲來，人潮卻不因雨勢而稍減，盡力擠到現場卻看不到舞台的韓流支持者，三三兩兩拿出手機看著網路直播，以不同的方式表達支持。

如果這種大雨都澆不熄韓流的人潮，台北政壇對韓國瑜的底氣有無低估，網軍酸民的鍵盤攻勢有沒有效果，恐怕都需要各方好好重新思考。

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