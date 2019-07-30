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【和平青鳥】從昭和出生，在令和蛻變或消失：已消失的咖啡店記憶

2019-07-30 17:00青鳥Bleu&Book

作家Hally Chen至和平青鳥書店開講。（圖／和平青鳥書店　提供）
作家Hally Chen至和平青鳥書店開講。（圖／和平青鳥書店　提供）
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講者：作者Hally Chen

講題：消失的咖啡

講座日期：2019/6/29

文字：李岱樺 ／攝影：和平青鳥書店


這是一場特別的、屬於過去的講題。如果令和是一次新時代的切點，昭和就是這一世代老咖啡人所無法忘懷的開端。戰時，人們需要咖啡；和平時，人們也需要咖啡，儘管每個時代的人需求不同，一杯咖啡總會開啟一天的明亮時刻。

《喫茶萬歲》的起源

　　作者Hally Chen每年如往常，搭乘飛機至日本，只為了拜訪每一間老咖啡店。說到台灣的咖啡店，受到詢問的Hally Chen則俏皮地回答：「在台灣，反而不怎麼去有歷史、有年紀的咖啡店；較常去第三波浪潮後的新咖啡店。

　　《喫茶萬歲》花費了數年的時間寫成，期間累積了不少零碎稿件，確定成書後，從2018年1月開始整理稿件內容，至少花了一年的時間重新編冊、審閱；另外，這套書使用了精裝書式的裝訂法，書背彎曲與一般的書籍不同。

　　說到拜訪每一間書中記載的咖啡店，他像個崇拜偶像的粉絲，開始說著當時遇到的每一位經營者、客人甚至店員；日本人對於這種近似於偶像崇拜的人毫無抵抗力，自然相當歡迎。因此，只要出現於書中的咖啡店經過拍攝者，作者皆寄一封手寫的日文信作為感謝與授權請求的詢問信，本不抱著過大的希望，但每一間店皆慎重地親筆回信確認可授權使用，其中一間名為EVIAN COFFEE的咖啡店甚至回寄了咖啡禮盒作為回禮，並慎重地回信祝作者的新書大賣。

期間作家Hally Chen展現大量的攝影照，帶領大家瞭解正統的日式咖啡店。（圖...
期間作家Hally Chen展現大量的攝影照，帶領大家瞭解正統的日式咖啡店。（圖／和平青鳥書店　提供）
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那些跨越時代的咖啡店

　　Hally Chen說道，拜訪過的老咖啡店，已不是幾根手指頭便可數完的數目。因此他挑了九間心目中喜歡且有特色的「消失的咖啡店」介紹給讀者，並且絕非《喫茶萬歲》裡有記載的店面。

一、北九州小倉市的百年旅館：附設喫茶壹

　　網路上關於本店的資訊幾乎消失，就像是真正的消失咖啡店；它本身是戰前建築，為1958年開業的老店。作者以導遊的口吻，極力推薦小倉市值得一去，而且該市的電車是特別的單軌電車。

　　店內的裝潢相當簡易，因本身為旅館附設的咖啡店，自然有旅館本身的經營及營運，含有濃厚的日本上班族出差的簡約風格，像以「寮」為名的古早日本合宿的建築，有種從忙碌的電車通勤生活穿越到緩慢、注重生活品質的鄉下之感。

額外的趣事

　　一件趣事。店內的長輩聽到他是台灣人時便開始攀談，我們都清楚這是從幾年前的東日本大地震發生後遺留的後續效應，但姑且不論其他的原因，這也令人感受到日本人的民族性不僅是單一的對向，而是互相來往的，一來一往中，深刻感受到濃於血液中的情感與對生活的執著。甚至搭乘公車時也受到當地老婦人的幫助，幫忙向司機解釋目的地。

太刀川家店門口。（圖片來源：https://reurl.cc/9KoRv）
太刀川家店門口。（圖片來源：https://reurl.cc/9KoRv）
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太刀川家店內裝潢，這是一間預約制的咖啡店。（圖片來源：https://reurl...
太刀川家店內裝潢，這是一間預約制的咖啡店。（圖片來源：https://reurl.cc/8g4Nb）
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二、函館市太刀川家

　　太刀川為當地望族。2018年停業，現採預約制。

　　作者前往該地時，正值暴風雪期間，冬季的函館店家幾乎不營業，因旅遊淡季，所以在這期間雪白一片。作者提到，他非常喜歡在冬天時吃冰淇淋，並非不好，反而對身體有益。因為日本冬天店內都有暖氣，暖氣吹久了扁桃腺容易發炎，吃冰淇淋可以降溫，油脂還能保護喉嚨。

（圖片來源：https://reurl.cc/32rXL）
（圖片來源：https://reurl.cc/32rXL）
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三、東京神保町柏水堂

　　柏水堂於昭和4年創業，並於2015年關店

　　一些當地的上班族為了拜訪客戶，前來這裡買甜點作為伴手禮，店內的特色是使用銀盤子裝洋菓子。名商品為貴賓狗蛋糕，對於開店，講究到連帳單也專門印刷成一冊使用，並擁有專屬於他們自身的寫法與格式。

梅酒咖啡與甜點。（圖片來源：https://reurl.cc/lxkRY）
梅酒咖啡與甜點。（圖片來源：https://reurl.cc/lxkRY）
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四、東京淺草的Angelus

　　2019年3月17日閉店，許多店員一待就是十年、二十年，甚至是三十年以上。店內保留手塚治虫等漫畫家、大文豪所留下的親筆簽名。

　　招牌飲品：梅酒咖啡，店員送上時會特地現場將冰梅酒倒進咖啡。

現場聽眾聚精會神聆聽作家解說每一間咖啡店的特色。（圖／和平青鳥書店　提供）
現場聽眾聚精會神聆聽作家解說每一間咖啡店的特色。（圖／和平青鳥書店　提供）
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五、東京的ERIKA

　　西神田店1952年開店，於2019年3月29日閉店，另有一間神保町店，是知名導演侯孝賢的電影《咖啡時光》拍攝場景。

　　店內還有販售熱牛奶，這是相當有年紀的老店才有的，第三波咖啡熱潮後的店幾乎是沒有的。

築地市場改建前的愛養。（圖片來源：https://reurl.cc/qlz1p）
築地市場改建前的愛養。（圖片來源：https://reurl.cc/qlz1p）
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六、東京築地外市場的「愛養」

　　2018年閉店跟隨築地市場的規劃而關店，轉手後，因銷售策略變更、經營者轉手，繼而販賣天婦羅並轉型成天婦羅專賣店。從戰前後時期，許多當地人一天的早晨便從這裡開始，得知愛養終將進入歷史潮流中，許多人趕在最後一天重溫一直以來的味道。

　　店長現年七十二歲，在這工作五十三年，從高中時便在這打工，直到升任店長也一直在這，展現職人精神。每一年都有一項特殊服務——新年都會送毛巾給老客戶，作者也收到一份作為回禮的毛巾。

講座最後，除了讀者回響外，還有不少書迷請作家Hally Chen為新書簽名留念。...
講座最後，除了讀者回響外，還有不少書迷請作家Hally Chen為新書簽名留念。（圖／和平青鳥書店　提供）
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職人精神

　　結尾，作者Hally Chen提到，他所拍攝的照片數量相當龐大，皆是取得眾咖啡店的店員、店長及經營者同意，在日本並不能隨性地拍照，甚至連身旁客人的臉也不能拍到，這是屬於人與人之間的基本尊重禮儀。在台灣，有許多場所／場域時常不受到尊重，亦或者已掛告示告知客人卻依然故我，但在日本多是一種無形的力量約束他們的禮儀。


※因內容過多，無法一一介紹；為尊重各咖啡店的店員、經營者及客人意願，不再多做相關人員的多餘介紹，不使用無授權之露臉照片，所有和平青鳥現場照片與使用之附圖拍攝者無關，附圖使用CC 2.0以上著作權之照片。

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


咖啡東京和平青鳥書店建築

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書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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