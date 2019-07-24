【和平青鳥】王聰威談首本詩集《微小記號》及提煉日常的詩意與愛意

小說家兼詩人王聰威。（圖／和平青鳥書店 提供） 分享 facebook

講者： 王聰威 講題： 《微小記號》新書分享會｜愛與被愛，生活向詩靠近 講座日期： 2019/7/6 文字： 莊子軒／ 攝影： 和平青鳥書店

溫煦的夏陽照徹青鳥書屋每一角落，小說家離開沙發椅，走入觀眾席坐定，分享詩集《微小記號》的創作點滴。

首部詩集《微小記號》醞釀三十年

王聰威十三歲寫下第一首詩，談到詩，他表現出少年般的謙遜與靦腆，自稱現今已是年近五十歲的大叔了，首部詩集《微小記號》是醞釀三十年的成果。當初寫詩，只是國一的少年，詩歌的啟蒙無非余光中、吳晟等前輩，那時他覺得詩真有趣，篇幅不常，形式簡潔，遂在心裡說：「我也可以寫！」，於是從父親的抽屜裡翻出一本筆記簿，寫下心情光影，並信手加上插畫。

他將處女作遞給座位旁的女同學，題為〈一盞燈〉，沒想到對方驚為天人，盛讚王聰威為才子，自那天起，他的文名便在班上流傳開了，累積不少女粉絲，甚至有些同學還為了搶先閱讀新作而「爭風吃醋」，他笑著說，這簡直是人生最風光的黃金時刻！

女孩的鼓勵，激發我們的小說家寫詩的熱情，這純真而微微荒謬的熱血，想是許多創作者寫作的原動力，這點足以說明，為何《微小記號》多收錄情詩，因為「大部分的情詩都是用來討好女孩子的！」，用詞必須淺顯清新，方能傳達情意。他隨即朗誦〈love of my life〉，此為本書序詩，題目借自皇后樂團的歌名，以短句反覆吟唱，呼召愛人以柔情的聲腔;另一首〈拼圖〉，也是濃情蜜意的短章，此詩的手稿以拼圖碎塊的形式呈現，投遞給遠方的情人，希望對方能在拼接重組的過程中體會他的心意。

第一次投稿，對象不是報刊雜誌，而是「黃俊雄布袋戲」，身為戲迷的王聰威，對某些小角色懷抱特別的同情，比如大名鼎鼎的藏鏡人身旁，有四位師兄弟，戲偶造型樸實無華，毫不起眼，這四人出場時沒人為他們創作定場詩以壯聲威，因此年輕的詩人特別寫下頌詩投稿，不幸的是，這四人一週後就讓其他「正義人士」擊殺了，這些詩自然無緣發表面世。

雖然，在升學壓力下，王聰威寫詩的行為不見容於國中班導師，所幸詩心不死，他不只順利考上高雄中學，也持續創作著，並嘗試寫散文與小說，獲得校內文學獎，在校刊發表第一篇散文。由於對現代文學的熱忱，想親炙白先勇、王文興等作家風采，王聰威大學第一志願為台大外文系，但是，最終選擇哲學系就讀，也許生命中仍冥冥接受詩歌牽引，他成為詩人羅智成的學弟，至今熟記《寶寶之書》的名句：「在3還沒有出現之前/我們只有1跟2可以選擇」，用抽象的數字表達宿命般的愛戀，教皇的詩一直滋潤著王聰威筆耕的田畝。

詩是小說的核心，小說是詩的骨架

身為作家，文體之間的辯證思索是不容忽視的課題。詩與小說的關係為何？王聰威轉述張大春的話：「詩是貴族的東西，我們是扛瓦斯的，只能寫小說。」頗有調侃之意。然而，王聰威認為文體是能夠互通聲息的，即便正如《未央歌》的作者鹿橋所言：「年輕寫詩，年老寫小說。」也無非是創作者的心境之別，回到文體的辨析，他認為詩歌是內在的、私密的，而小說則是公眾的﹔詩歌是小說的核心，小說是詩歌的骨架。他舉〈戀愛的時機〉為例，以情人鐵道之旅開啟敘事，在途中吃飯糰、讀小說，浪擲午後春光閒閒散步，兩人的關係也像掌中小說一般開始變化發酵。

另外，〈雙人旅行時拍攝的照片〉、〈情詩寫作練習〉都以戀人互動與對話的吉光片羽呈現輕小說般的言情氛圍，敏銳的讀者可以看到隱伏在意象之下半透明的敘事線路，依各自閱讀體驗自行想像補充。此外，王聰威的詩也展現入微的白描能力，諸如〈海洋之旅〉之中貫穿首尾的傾訴：「我的愛/想親親你的肩帶」，〈京都花藝教室〉帶著清爽的東洋風情：「憂鬱是空氣/是鶯聲貼上的滑步/是梳的隙」，梳齒的間隙暗示情人髮膚廝磨，節制地滲出淡淡慾念。

此外，還有更多元的表現手法，〈如果不能再見〉引用「九一一事件」通訊實錄，拼貼出面臨死別之際情人遺言告白，〈我是你的倒影〉化用納西瑟斯自戀情結的典故，將戀慕的對象化為自己內心的水影波光。

我們的生活中充滿詩意

如何以類小說的形式呈現詩？王聰威認為取決於詩意的飽滿與否。詩意的呈現方式千變萬化，每位讀者的感受體認也各自不同。詩常常是一種抽象的概念，甚至不一定要用文字符號表示，生活中充滿被詩意滲透的境況，有時候看似抽象籠統的概念也有其豐厚的感知基礎，王聰威舉鄉愁為例，提起鄉愁我們會聯想到什麼？通常，我們不會想到光鮮亮潔的帷幕大樓，或是紅潤的容顏，相反地，我們容易想到一些滄桑荒涼的事物，破敗的家屋意象，斑駁的牆壁，辛勤勞作的祖輩，應該是這些東西喚起我們的鄉愁，而這些無疑也是詩意飽滿的符號。

接著，王聰威朗誦〈微小記號〉，緩緩道出長長的詩句：「女伶的夜紅色敞篷的夜威士忌的夜佛朗明哥吉他的夜。」以複沓的句式並置瑣碎紛雜的意象，如歌之板眼，這就是詩意的明證，放下文法結構，直接刺激感官，如此激發的愉悅是最直觀純粹的美。

王聰威不只寫詩，更愛在生活中發現詩，他也期許自己的詩能表現生活的趣味，提煉自日常飲食、行走坐臥，最後他朗誦小品之作〈不想〉，這首詩記錄大學時在台大校園及周邊的活動經驗，買紅豆餅、喝果汁，去書店買稿紙，在書庫讀史，寫電郵給戀人。生活總是在他方，因為詩，就算生命境遇相異，也能為彼此留下一抹溫暖的眼色。

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