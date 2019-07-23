【和平青鳥】焦元溥談《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》與音樂動人的秘密

焦元溥先生談論新經典文化出版新書《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》。（圖／新經典文化提供） 分享 facebook

講者： 焦元溥 講題： 聽音樂 看音樂｜跟桑貝一起愛上搖擺 講座日期： 2019/6/16 文字： 李岱樺／ 攝影： 新經典文化提供

今日，和平青鳥邀請了焦元溥先生談論新經典文化出版的《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》，新經典文化的副總編輯首先以桑貝的人生作為開端，談論到桑貝在小時以音樂家作為志向，但家裡過於貧窮而買不起樂器，最後選擇了畫家作為畢生志向。我們有幸看到桑貝的畫，或許也因他的抉擇吧。

桑貝與音樂的一生

焦元溥先生首先以畫派與古典樂派的分類起頭，提到音樂與繪畫一樣，於當時從未被分類，所謂的分類不過是後世給他們的一種容易分辨的類型。喜歡音樂，但不以音樂為業，這其實相當平常。若要從事音樂，某些能力確實有時間上的門檻存在。焦元溥先生以彭于晏拍過的電影《翻滾吧！阿信》作為比喻，彭于晏可以是一位相當棒的演員，為戲而訓練體操，看起來相當到位，但他終究是為戲而使得戲劇本身可以幾近為真，無法在那個年紀透過訓練，成為極優秀的體操選手。桑貝也是如此，他以畫家為業，不以音樂為業，卻對音樂有無比至高的愛。

對某一事物極其熱衷，但不需要以此為業，世界上並非只有桑貝如此，所有人也是如此吧。純粹的愛，可以讓他不在意音樂技藝的高低，人生可以與音樂簡單地生活在一起。

演講人焦元溥。（圖／新經典文化提供） 分享 facebook

音樂與作曲的結合

焦元溥先生以George Gershwin（蓋希文）的曲子作為本場演講欣賞的第一首曲子，他說道：曲子本身擁有相當簡單的音律，一個手指也能彈奏出來，但為什麼可以這麼容易地打動人心呢？這需要在場的觀眾與他一同欣賞其中的奧妙，並以Claude Debussy（德布西）的《月光》搭配由新經典文化製作的影片再同觀眾們回味不同鋼琴家所演奏的《月光》

他提到原版《月光》的草稿上曲名並非如此，叫做《感傷的漫步》，但它叫什麼已非重要，重要的是曲子內傳達了何種感情、何種氛圍及何種情境，無論名字為何，它所傳達的都是同一種表達意義。他以桑貝曾聽過的《月光》為例，聽到的感情皆是曲子內所傳達而來．表演者是誰也非重要。

傳統的古典樂遇上現代即興的爵士樂

在講座的後半，焦元溥跟著觀眾們一起欣賞了一段Claude Bolling（波林）古典與現代的結合——搖擺巴哈，當傳統的古典音律與現代Jazz、Swing作了結合後，會變成什麼樣子？在席的觀眾們有的皺起眉，有的似乎享受著古典穿越到現代的違和，卻有那麼一絲植入人心的鬆弛與輕快。接著，他再以Maurice Ravel（拉威爾）的《F大調弦樂四重奏》中的第二樂章，以撥弦去表達每個音被雕刻出來的力道；拉威爾本人寫某些作品時，每天僅能寫幾個小節，他自嘲地說：「我的每個音就像雕刻出來的一樣」，雕刻的音與桑貝的畫在此段播放給讀者們的影片中，達到一個跨界的融合與並非「古典」兩字遙遠的距離。

筆者聽來，他像是現代文化裡（電影、流行音樂及各影視媒體）也會出現的配樂，更或者是年輕世代接觸的載體中皆有可能出現的。

桑貝遇上普契尼

講座的最後以桑貝的畫搭配普契尼作為總結。普契尼的音樂與歌劇在許多人心中都有個底，許多讀者／愛樂人都曾聽過《波希米亞人》、《杜蘭朵》等現代膾炙人口的歌劇，普契尼本身的曲子並非有強烈的政治色彩，從他的知名歌劇段落《強尼史基奇》中詠嘆調〈我親愛的把拔啊〉中便可以知道，曲子本身竟可以獨立地令人感動，作品本身似乎已擺脫作者的掌握與情緒，再搭配桑貝純粹的畫作，儼然成為了另一種新型態的不同作家。

這或許就是各界、各類創作皆能以跨界討論的重大因素——從中產生出新的元素，淬鍊出連作者本人都從未看過的高昂，像是帕華洛帝那知名的男高音搭配〈公主徹夜未眠〉而走紅全世界的悸動。