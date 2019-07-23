親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

【和平青鳥】焦元溥談《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》與音樂動人的秘密

2019-07-23 11:33青鳥Bleu&Book

焦元溥先生談論新經典文化出版新書《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》。（圖／新經典文化提...
焦元溥先生談論新經典文化出版新書《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》。（圖／新經典文化提供）
分享

講者：焦元溥

講題：聽音樂 看音樂｜跟桑貝一起愛上搖擺

講座日期：2019/6/16

文字：李岱樺／攝影新經典文化提供


今日，和平青鳥邀請了焦元溥先生談論新經典文化出版的《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》，新經典文化的副總編輯首先以桑貝的人生作為開端，談論到桑貝在小時以音樂家作為志向，但家裡過於貧窮而買不起樂器，最後選擇了畫家作為畢生志向。我們有幸看到桑貝的畫，或許也因他的抉擇吧。


桑貝與音樂的一生

　　焦元溥先生首先以畫派與古典樂派的分類起頭，提到音樂與繪畫一樣，於當時從未被分類，所謂的分類不過是後世給他們的一種容易分辨的類型。喜歡音樂，但不以音樂為業，這其實相當平常。若要從事音樂，某些能力確實有時間上的門檻存在。焦元溥先生以彭于晏拍過的電影《翻滾吧！阿信》作為比喻，彭于晏可以是一位相當棒的演員，為戲而訓練體操，看起來相當到位，但他終究是為戲而使得戲劇本身可以幾近為真，無法在那個年紀透過訓練，成為極優秀的體操選手。桑貝也是如此，他以畫家為業，不以音樂為業，卻對音樂有無比至高的愛。

　　對某一事物極其熱衷，但不需要以此為業，世界上並非只有桑貝如此，所有人也是如此吧。純粹的愛，可以讓他不在意音樂技藝的高低，人生可以與音樂簡單地生活在一起。

演講人焦元溥。（圖／新經典文化提供）
演講人焦元溥。（圖／新經典文化提供）
分享

音樂與作曲的結合

　　焦元溥先生以George Gershwin（蓋希文）的曲子作為本場演講欣賞的第一首曲子，他說道：曲子本身擁有相當簡單的音律，一個手指也能彈奏出來，但為什麼可以這麼容易地打動人心呢？這需要在場的觀眾與他一同欣賞其中的奧妙，並以Claude Debussy（德布西）的《月光》搭配由新經典文化製作的影片再同觀眾們回味不同鋼琴家所演奏的《月光》

　　他提到原版《月光》的草稿上曲名並非如此，叫做《感傷的漫步》，但它叫什麼已非重要，重要的是曲子內傳達了何種感情、何種氛圍及何種情境，無論名字為何，它所傳達的都是同一種表達意義。他以桑貝曾聽過的《月光》為例，聽到的感情皆是曲子內所傳達而來．表演者是誰也非重要。

傳統的古典樂遇上現代即興的爵士

　　在講座的後半，焦元溥跟著觀眾們一起欣賞了一段Claude Bolling（波林）古典與現代的結合——搖擺巴哈，當傳統的古典音律與現代Jazz、Swing作了結合後，會變成什麼樣子？在席的觀眾們有的皺起眉，有的似乎享受著古典穿越到現代的違和，卻有那麼一絲植入人心的鬆弛與輕快。接著，他再以Maurice Ravel（拉威爾）的《F大調弦樂四重奏》中的第二樂章，以撥弦去表達每個音被雕刻出來的力道；拉威爾本人寫某些作品時，每天僅能寫幾個小節，他自嘲地說：「我的每個音就像雕刻出來的一樣」，雕刻的音與桑貝的畫在此段播放給讀者們的影片中，達到一個跨界的融合與並非「古典」兩字遙遠的距離。

　　筆者聽來，他像是現代文化裡（電影、流行音樂及各影視媒體）也會出現的配樂，更或者是年輕世代接觸的載體中皆有可能出現的。

桑貝遇上普契尼

　　講座的最後以桑貝的畫搭配普契尼作為總結。普契尼的音樂與歌劇在許多人心中都有個底，許多讀者／愛樂人都曾聽過《波希米亞人》、《杜蘭朵》等現代膾炙人口的歌劇，普契尼本身的曲子並非有強烈的政治色彩，從他的知名歌劇段落《強尼史基奇》中詠嘆調〈我親愛的把拔啊〉中便可以知道，曲子本身竟可以獨立地令人感動，作品本身似乎已擺脫作者的掌握與情緒，再搭配桑貝純粹的畫作，儼然成為了另一種新型態的不同作家。

　　這或許就是各界、各類創作皆能以跨界討論的重大因素——從中產生出新的元素，淬鍊出連作者本人都從未看過的高昂，像是帕華洛帝那知名的男高音搭配〈公主徹夜未眠〉而走紅全世界的悸動。


電影攝影爵士和平青鳥書店

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

【和平青鳥】搶救城市聲紋文化 ──「臺北1932」戰前臺灣音樂保存計劃系列講座

2019-07-22 15:15

【藝所青鳥】當代建築：潮，一種批判性的觀點

2019-07-18 10:35

張大春與日星鑄字聯手 首本詩集《活葉集》限量百套搶攻收藏家的心

2019-07-16 09:11

【青鳥書店】咬一口深情《故事派》─李啓源導演新書分享講座

2019-07-15 12:45

【和平青鳥】愛與被愛，生活向詩靠近：王聰威新書《微小記號》發表會

2019-06-28 09:03

【南國青鳥】餐桌上的屏東史：南蒸北炸，臺灣小吃的南北戰爭

2019-06-17 11:32

【和平青鳥】聽音樂 看音樂：跟桑貝一起愛上搖擺

2019-06-13 09:00

【青鳥書店】黃子佼 X Ivy Chen X 郭俠邑：與自己的美好對話

2019-06-12 17:33

【南國青鳥】我的少女時光：走讀曉風老師的兒時舊居

2019-06-11 11:35

【和平青鳥】雛鳥離巢的一日：3場生活講座側記

2019-06-10 11:34

【青鳥書店】這樣的事物只在東京──「東京城市美學VS.生活美學」座談側記

2019-06-06 11:43

【青鳥書店】寫作就是那一片森林──「說不盡的東京故事，就從村上春樹談起」座談側記

2019-06-06 11:20

【藝所青鳥】李清志、Hally Chen的東京咖啡相對論

2019-06-04 14:31

【和平青鳥】雛鳥學會振翅的第一日：3場閱讀講座側記

2019-06-04 10:58

【和平青鳥】走訪指南：感受建築營造人文魅力

2019-06-02 09:01

「閱讀‧青鳥」動態專區，為180天期間限定旅程留念

2019-05-31 17:17

和平青鳥開幕！許悔之與韓良憶對談「閱讀中發現生活」

2019-05-31 16:51

180天期間限定！「青鳥」再造夢幻文青書店

2019-05-24 16:49
看更多

熱門文章

特勤走私菸 消失的600條竟是藏在這裡

2019-07-22 20:46

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

府警衛室醜聞不斷 辦案人員查菸遭國安特勤嗆這句話

2019-07-22 18:10

國安人員走私免稅菸 國安局長彭勝竹請辭獲准

2019-07-22 20:07

國安人員走私免稅菸蔡英文震怒 府：吳員調離現職

2019-07-22 15:43

影／孕婦也打！香港白衣人元朗暴行曝光 1人命危

2019-07-22 13:28

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

2019-07-22 13:22

國安局走私菸品案不能少校一肩扛 侍衛長被點名負責

2019-07-22 19:22

台灣人搭火車不排隊的原因 一張圖告訴你

2019-07-23 05:55

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

影／國安人員私運9800條香菸 幕後有廠商協助掩護？

2019-07-22 17:23

桃機最大宗私菸案…若沒掩護 5貨櫃出不了管制區

2019-07-23 00:33

國安官員搭總統專機走私菸 財部證實：已全數查扣

2019-07-22 15:21

一張照片道盡香港悲哀 更深沉的是經濟問題

2019-07-23 08:49

國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

2019-07-23 08:59

媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願

2019-07-22 20:17

前外交官：總統專機變走私專機 舉世罕見丟臉之至

2019-07-22 21:52

蔡英文返國 黃國昌爆料：國安局官員藉機走私菸品牟利！

2019-07-22 14:29

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

特勤走私菸品遭逮 友人抱不平：所有長官都不知情？

2019-07-23 10:29

國安局官員走私菸品 深夜移送北檢複訊

2019-07-22 22:49

國安局走私菸案 特勤人員吳宗憲等2人移送北檢複訊

2019-07-23 01:27

影／總統隨扈走私9200條免稅菸 黃國昌質疑手法熟練

2019-07-22 18:54

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

特勤走私半個貨櫃菸品 業者估：可牟取500萬以上暴利

2019-07-22 17:37

陳菊說治水責任8成在中央 黃暐瀚：該找蘇貞昌問問？

2019-07-22 15:10

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

印尼羽賽／周天成巧遇主審 兩人相擁釋懷誤判

2019-07-22 13:32

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

2019-07-22 17:50

總統專機驚爆特勤夾帶9800條私菸 府怒鍘國安局長

2019-07-23 00:21

府少校警衛官買鉅量菸品 被質疑只是「團購」公差

2019-07-22 19:55

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

爆料挨批「收割」 黃國昌曝查緝走私內幕反嗆「一群俗辣」

2019-07-23 10:19

夾帶近萬條菸品入境 黃國昌：國安局螺絲掉滿地

2019-07-22 16:27

大選最新民調 柯文哲北市支持度不及蔡英文的一半

2019-07-22 18:24

新聞眼／追查背後靠山 應從金流切入

2019-07-23 00:35
看更多

留言

Top