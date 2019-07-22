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【和平青鳥】搶救城市聲紋文化 ──「臺北1932」戰前臺灣音樂保存計劃系列講座

2019-07-22 15:15青鳥Bleu&Book

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講者：林太崴 x 江建德

講題：城市聲紋 文化搶救 /「臺北一九三二」戰前臺灣音樂保存計劃系列講座第二場

講座日期：2019/7/13

文字：許弼善／攝影：和平青鳥


輕鬆的爵士樂停留在上個指尖上。下一秒的氛圍，突從音響中流淌的是空靈女聲，在薄霧彼方緩緩地唱出城市景緻的細節。

「本島首都臺北市，夜間風景真希奇，公園有名貓狗戲，黃昏耍到一半暝…..」　的歌詞迴盪在偌大的方形建築之中。在謝明諺老師的重新編曲之下，透過saxophone的輕快節奏，像是兩個極端的光譜勾勒出的彩虹橋，讓舊日美好的台北市重新跨越時間的界線，回到和平青鳥的舞台上。一整座青鳥的雙耳，都在耀動，皆側耳傾聽，尋找聲音誕生的源頭，所有的目光，都望向二樓即將帶領我們回到過去的講者身上了。

講者林太崴、江建德為他們的計畫「臺北一九三二」而來，開宗明義的告訴聽眾他們這場講座最核心的價值：城市聲紋，文化搶救，正是從台北的流行音樂史最初的源頭，1932年「桃花泣血記」、「台北行進曲」開始，重新檢視、梳理。從惶恐歷史消逝的憂愁中茁壯，勇敢的面對即將消失的歷史聲紋，在斷痕遍野的殘破遺跡上，緩慢的撒上種子，期待即將被遺忘甚至幾近絕種的DNA重新發出希望的嫩芽。

講者（左）江建德與（右）林太崴帶來豐富的史料與音樂，重申流行音樂文化搶救的急迫性...
講者（左）江建德與（右）林太崴帶來豐富的史料與音樂，重申流行音樂文化搶救的急迫性。（圖／和平青鳥書店　提供）
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一、從音樂的嫩芽出發，共同呵護珍貴的生命歷程

　　在告別絕望的消逝後，講者們重新講解了音樂歷程的演進，也講起了自己在音樂這條道路上的啟蒙。

　　林太崴與江建德兩位老師在談及音樂對於人類重要性時，皆對於那個無法輕易獲得的時代存在敬意。江建德老師提及，過去的音樂對於人類是奢華的想像。一般人的生命中，或許唯有幾次寶貴的閱聽經驗，因為人們必須千里迢迢地踏上未知的道路，前往位於大城市的音樂廳，導致極少有機會多次蒞臨現場聆聽自己所喜愛的曲目／音樂。

　　林太崴老師也利用舊時機器載體的不便利性，說明人們面臨這些麻煩且繁雜的機器，又愛又恨的一種崇高的敬意。他另外說起了一個讓他印象深刻的收藏史，那是從異國的大洋之外浪漫溫馨的故事。

　　一台從陌生人手中傳遞下來的機器，這是一位老婦人兒時便購入的珍藏，相當於老奶奶永遠無法回去的青春年華。刻劃在器物身上的不只有放送音符的權利，更連結了人們生命的歷程。現今，交付到了林太崴老師的手上，他乘載了所有人的回憶，也即將被呵護地、緩慢地交付給下一位願意珍視那些過去的人。

林太崴老師帶來經典的（左）黑膠與（右）78轉唱片讓聽眾實際觸摸老物件了解其中的不...
林太崴老師帶來經典的（左）黑膠與（右）78轉唱片讓聽眾實際觸摸老物件了解其中的不同。（圖／和平青鳥書店　提供）
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二、洪流之下即將被淹沒的文化底蘊

　　主題再度聚焦回臺灣的流行音樂議題上。兩位老師提及，臺灣在西元1932年時流行歌能量迸發。自此，臺北成為流行音樂重鎮。然而，戰前的臺灣流行音樂，因各種非自願的因素，造成現今存留下的數量極少。許多78轉唱片僅剩最後一枚留存。

　　這條城市聲紋彷彿被從頭切斷，失去了源頭的文化底蘊。為此，必須以這些珍貴原音來產出聲紋計劃。講者引用了金曲歌王謝銘祐的話：「1932年真的是我們流行音樂的根，也是我們DNA排序的最前開始，但大部分的人不知道這段歷史」。這正是他們願意起身搶救這一切的最佳註解。與時間拔河，每一分一秒都帶走歷史痕跡，這些風化現象正在發生，許多的事現在不做便過遲。

鶯鶯阿嬤即將華麗登場，請密切注意臺北一九三二粉專。（圖／和平青鳥書店　提供）
鶯鶯阿嬤即將華麗登場，請密切注意臺北一九三二粉專。（圖／和平青鳥書店　提供）
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三、沒有永遠的黑夜，總會迎來黎明

　　當然，在看似渺茫的時候，總會迎來希望的曙光。講者們就接著分享了令人激動雀躍的消息。在古倫美亞的純純、泰平的青春領我們進入30年代的流行歌之門後，我們都會遇到一個問題——他們早在消逝在歷史的洪流之中，無法帶給我們第一手的史料線索。正當我們似乎即將與上一個時代完全的脫軌的同時，勝利唱片的歌手「鶯鶯」被意外地尋獲了。

　　林太崴老師帶著驕傲且欣喜的語氣緩緩的說著鶯鶯阿嬤的總總。那一位年近99歲的有活力地每天打麻將，靠已老邁的身體爬樓梯上至二樓，仿佛過去那個活力四射的年代還佇留在她的體內，從來沒有離去。對現在的我們而言，這些被悄悄偷渡而來的花漾年華，都是對戰前流行音樂歷史的再次認識。

　　鶯鶯阿嬤每一次活力的談吐與優雅美麗，又再次為這次的搶救計畫迎來新的機會。我們就像是留連電動玩具之間的少年，多數的時間都三心二意浪費著寶貴的錢幣，在終於下定決心面對最喜歡的遊戲時，卻發現口袋已所剩無幾。這時候阿嬤才又偷偷塞了幾枚硬幣過來，親切的把食指放在嘴唇上，告訴你這是阿嬤特別給你的喔！該心懷感激，也必須堅定目標，阿嬤為我們多爭取的時間，都緊握在我們的掌心了，絕對不浪費，因為那是阿嬤最燦爛的盛夏。

四、人類追求的終極夢想「與原音毫無差」

　　演講即將面臨尾聲，江建德老師也利用一張古倫美亞的老黑膠封套為題，重新演繹了人類從古至今對於音樂文化的追求。那張令老師也為之驚喜的幾個大字正是「與原音毫無差」。

　　人類從古至今都在追求，近乎偏執的復刻，對於對稱的喜好是其中之一，希望能生出近似自己的孩子也是，而對於五感中最早擁有的聽覺記憶更是如此。江建德老師從自己身為音樂發燒友的親身經驗，帶出人們對於聲音品質不變的追求，當今的時代都無法做到與原音無差，更遑論是1932年的時空背景了，可是這卻證明著亙古不變的追尋，在我們追尋著過去的影子同時，我們也見證著其中的衝突、更迭、交織，還有能稱為永恆的真理。

　　最後，江建德老師也特別提及了一部電影作品《海上鋼琴師》，從影片中我們可以窺知早期音樂錄音的艱難和寶貴。這個故事似乎也與所面臨的現狀不謀而合——我們都是海上的人，多數時驕傲自滿，卻沒能踏上陸地，因為我們都習慣了綿延數千里的海浪，學會撫平多折的浪花，卻無法踏平堅韌的土地，海浪像是綿延不絕的城市，什麼都有，除了盡頭。

　　我們站在最危險的浪頭上，重新挖掘這城市最深處，在已經被海水淹沒的亞特蘭提斯，看著光輝燦爛的神殿，那裡有沒能無視的繽紛年華，拾起片段發亮的羽翼。這場旅程沒有盡頭，我們乘著舊時聲紋，只會翱翔得更為遙遠。

江建德大聲呼籲正視過去音樂之中乘載的歷史軌跡。（圖／和平青鳥書店　提供）
江建德大聲呼籲正視過去音樂之中乘載的歷史軌跡。（圖／和平青鳥書店　提供）
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五、文化歷史的悲歌

　　演講的最後，在面臨現場聽眾尖銳的問題後，兩位老師都提及了已經上架的募資計畫，對於最後募資的募資結果看得非常淡然。

　　「如果這個募資沒有成功，那或許這個議題並不是真的多數人那麼在意，我當然會覺得遺憾與傷心，不過我們還是會用不同的方式繼續關注這個議題的，我們的粉絲專頁臺北一九三二還是會繼續記錄臺灣流行音樂的故事。」

　　雖是看似落寞的回答，但是江建德也提及了，目前的粉絲專業只有1800個讚，多數的貼文卻能擁有破百的讚數與分享，看起來，還是有非常多的朋友對臺灣流行音樂的歷程是在意且感興趣的。

　　這時候我想我們已經沒有悲觀的權利了，如果共同去餵養這遍荒漠，那繁盛的野花也會從最晦暗的大地上萌芽，那時候我們便伴隨著搖曳的花瓣隨風唱起屬於我們文化歷史的歌。


瞭解更多「臺北一九三二」

城市聲紋 文化搶救──「臺北一九三二」戰前臺灣音樂保存計劃

●臉書粉絲專頁｜臺北一九三二

●募資頁面｜城市聲紋，文化搶救｜「臺北1932」黑膠製作計劃


北市DNA爵士募資和平青鳥書店

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書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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