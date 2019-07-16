張大春與日星鑄字聯手 首本詩集《活葉集》限量百套搶攻收藏家的心

2019-07-16 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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日星鑄字行五十周年與知名作家張大春聯手合作紀念限量詩集「活葉集」，並與和平青鳥書店合作舉辦【活葉集 鉛字書展】──日星鑄字行x張大春匠藝呈獻之展覽，書展開幕茶會於昨日（15）盛大開展，書展展期自7月15日展至8月18日，今日開幕儀式現場特別邀請張大春和他的學生朱立倫一起首拆《活葉集》成品外，也向民眾展示它獨特的裝禎設計概念與巧思，藉此認識並欣賞鉛字活版印刷之美。

自數位印刷時代來臨以來，最不容易被看見的鑄字產業隨之沒落，活字版印刷這項自宋代發明至今，經歷千百年歲月的匠心工藝技術，卻即將在本世紀消失殆盡，日星鑄字行身為目前碩果僅存的鑄字廠，它擁有世界唯一完整且至今持續在使用的繁體漢字銅模與鉛字製造技術，故決定於2015年日星鑄字行發起執行「字體銅模修復計畫」群眾募資活動，這也是作家張大春獻詩支持與今日合作出詩集的一個契機。

（左起）張大春、高鵬翔、劉宜芬、張介冠、朱立倫，五人一起手拿《活葉集》共同展示。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

今天炎陽高掛，和平青鳥書店內湧進大量人潮參與新書與書展的開幕儀式，作家張大春致詞為此表示感嘆，他認為任何一個軟性文化，包含報紙、電視、媒體等工業都是由不只一個環節所形成，印刷也是一樣，單以「鑄字產業」來看，其實不足以成就整個龐大產業，甚至它（鑄字行）是最不容易看見的部分，但是日星鑄字行二代傳人張介冠堅守這崗位，一間扛起這個幾乎無人繼續從事的產業，這份精神與毅力相當讓人敬佩。作家張大春更補充說：「他（張介冠）所做的事情就像詩人一樣寂寞，明明做得事情很重要、很關鍵，甚至扛起文化底層中別人看不見的位子，卻沒人理會。」面對工匠技術消逝，作家張大春選擇挺身支持，無酬提供自己的詩集製作成群眾募資的餽贈品，本次與日星鑄字行合作《活葉集》也是自己寫作生涯多年來，首本個人詩集出版品，別具意義。

今日起至8月18日將於和平青鳥書店陳列《活葉集》的鉛字書展。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

《活葉集》的成品其實不容易，製程歷時3年，從八千多首詩中僅挑選出32首，同時現場也邀請本次新書兩位設計師劉宜芬、高鵬翔，與作家張大春一起首次拆封新詩集，一邊展示，一邊分享特殊裝禎設計與理念。設計師劉宜芬、高鵬翔為了完成作家張大春期待能是一本「每篇詩都能獨立活頁閱讀」的詩集，費時耗材研究多年，歷經全手工傳統樣修反覆報廢超過三、四百套作品，最後定案的特殊裝禎技術的活字排版、凸版印刷的書籍問世。詩集共分為「詩可以觀」、「詩可以群」、「詩可以怨」、「詩可以興」四輯，而「興觀群怨」四輯還能夠橫拉展讀作家張大春書法作品，三十二首詩篇裝於裱褙布質書盒之中，正面鑲崁「葉」字鑄字銅模，書背則藏有大師題字的「葉」字鉛字，足見匠人用心及匠品呈現精美絕倫的樣貌，並以限量百套推出，相信能夠搶攻愛書、習字的同好，以及書市收藏家的心。

《活葉集》書背藏有「葉」字鉛字、說明書，另外，書封則是鑲嵌其銅模，裝禎巧思增添詩集的趣味性和收藏的紀念價值。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

活動接近尾聲邀請到場支持詩集的朱立倫致詞，因恰巧今日國民黨公佈總統初選民調，未獲提名參選人朱立倫，身為張大春學生受邀出席至茶會現場，師徒二人相見歡之餘，一起上台見證新詩集首拆儀式，並表示對此文化產業支持，更詼諧表示自己是張大春老師不肖學生，相信今後（指結果公佈後）能有更多機會好好勤練書法，收穫全場民眾一片掌聲，結語時再度幽默發言：「謝謝大家在寒（韓）流中給我一點點溫暖。」，而作家張大春更以「政治輕如鴻毛，文化重如泰山」來勉勵他，共同投身文化產業。

日星鑄字行張介冠老闆為大家導覽鉛字書展。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

緊接著，日星鑄字行張介冠，張老闆，更親自帶領大家導覽陳列在和平青鳥書店內的書展，並詳細解說已拆解開來的詩集展品、製作細節與技術等等。書店內現場來有一台印刷機，提供給來此參觀的民眾，能夠自己DIY壓印短箋，不僅讓大家能夠感受印刷樂趣，更今日活動畫下完美一個句點。

推薦活動

【活葉集 鉛字書展】──日星鑄字行x張大春匠藝呈獻

展覽時間：2019年7月15日（一）至8月28日（日）

活動地點：和平青鳥書店 臺北市大安區臥龍街289號 (麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘)

參展方式：免費參觀

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