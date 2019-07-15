【青鳥書店】咬一口深情《故事派》─李啓源導演新書分享講座

青鳥的呢喃

「我以此生寫成故事派！」在詠歎與枯淡間，頻頻跳針的人生。得獎魔人《亂青春》、《河豚》、《盜命師》導演暨作家李啓源大學唸心理，出國唸電影，最後是編劇與導演，同時在關渡山上練仙教學生。

《故事派》是李啟源首部創作文集重擊問世！小說、散文、新詩影像多重連發，是作家也是詩人的李啓源年少青春狂亂的最純粹結晶，具戲劇張力筆調宛如電影一幕幕躍然於紙上，難怪金鐘戲后陸弈靜感嘆本書：多合適用自己的聲音去「閱讀」的一本書啊。就像小時候守在收音機旁聽著「廣播劇」那樣，充滿著興奮還有無盡的想像。

邀請你與我們一邊閱讀、一邊直擊你內心祕密……。

文／李啟源

山茶花

香山車站旁，有一棵老相思樹，每當夏日的風吹過，便紛紛落下小黃花。小杉有時會掃，有時只蹲在月臺上靜靜看著樹。這個山城的小支線，聽說年後就要廢站了，小杉也將調職到臺中的站務組去。趁年紀還輕，到大都會闖闖也對，小杉有憧憬。小杉服完兵役，就在這個小車站工作，算算也將近三年了。

臺中車站也種相思樹嗎？蹲在月臺上看漫天飛舞小黃花的小杉，就在這麼發愣時，遠遠的又看見那個綁兩條馬尾，穿白制服黑短裙的高校女生出現了。女孩打發她的同學後，一個人走向寄物櫃。她走到7號格子前停下來，面對寄物櫃好一陣子後，女孩深深吸口氣，彷彿下定決心，開始去撥對號鎖──正如小杉連續幾天看見的一樣，打開櫃子後，女孩對著眼前空蕩蕩的格子，不發一語。期待著什麼再次落空了，她垂下頭，慢慢的把櫃子關上。

女孩正朝月臺的方向走來，小杉趕忙別開目光，仰頭去看他的相思樹。落日的光束，穿過樹葉，打在小杉的臉上，小杉眼睛白花花一片，不見東西。但在女孩經過他的身旁時，他卻聽見了一聲輕輕的嘆息。小杉睜開眼睛，女孩已經擠出了笑顏，迎向那群坐在候車室的同學們。

不久，汽笛聲響起，火車進站。一陣喧囂隨著火車離站，又歸於平靜。女孩也不見蹤影了。小杉從儲藏室拿出一口印有「三十三支線」字樣的大布袋來到了寄物櫃，打開貼有逾期通知的格子。這是在每天例行的工作中，較令人興奮的時刻。不要小看一個小小的格子，裡頭什麼都有可能出現，像泡泡糖、假牙、用過的保險套、白髮魔女的林青霞劇照、扁鑽、Playboy、瑪瑙戒指……有次小杉還撿過一條小蟒蛇呢。今天的16號格子裡，是一罐胡椒粉。胡椒粉為什麼會出現在火車站的寄物櫃呢？小杉想不通。每一個格子對小杉來說都像一個陌生的世界，那裡的每個世界似乎都發生過一個故事。有的故事長，有的故事短，絕大多數的故事還正在進行中。不過，不管發生過什麼樣的故事，結局都一樣──全部都被遺忘在小杉的大布袋裡。離開寄物櫃前，小杉忍不住多看7號格子一眼。那個綁馬尾女孩有什麼故事呢？

在相思樹下連刮兩天風，小杉著涼了。今天他起不來，躺在宿舍的木床上擤鼻涕。小杉的宿舍，就在火車站旁倉庫的二樓，原本是一間值夜室，給值夜班的員工休息用。但自從小鎮的伐木業沒落後，夜班車也停駛了。老站長說房間空著也空著，不如讓小杉整理一下住進去吧。房間的綠漆和白牆雖然斑駁，但櫥櫃和床的木頭卻是好的，hinoki，老站長說，真正的臺灣檜木，睡覺時還可聞到木頭的香味。小杉現在什麼都聞不到，他的兩隻眼睛紅通通的，掙扎起身到窗戶邊，看馬尾女孩開寄物櫃……她今天還是沒有好運氣，就像他一樣。汽笛聲響，小杉回到床上，棉被蒙頭蓋上，又昏沉沉睡去。

風繼續刮著。老站長帶雞湯給小杉，見小杉還昏睡著，便沒叫醒他。老站長原本不是個多話的人，把雞湯擱在桌上，轉身下樓。他跨過鐵軌，來到月臺，見滿地的落花，拿來一支掃把，自己掃了起來。老站長沒注意他身後的寄物櫃，有個馬尾女孩愣愣地盯著格子看，不發一語。她今天駐留的時間特別長，一直等到火車要發動了，才匆匆奔過月臺，在同學們一陣的驚呼聲中，女孩適時抓住開始移動的車廂扶手，跳了上去。老站長見狀搖搖頭，待火車遠離，才又低頭去掃他的落花。

小杉好多了，一早就在站裡站外忙進忙出，收票剪票，還把倉庫裡的一排老吊燈全換了省電燈泡。等到他拿出那口「三十三支線」的大布袋來時，離最末一班火車進站，甚至還早了一個多小時。小杉開始收拾幾天前被他貼有逾期通知的格子──大頭拍兩張、泡有虎頭蜂的高梁一瓶、左腳溜冰鞋一隻──小杉在他的登記表格裡逐項寫下。就在他察看登記表的日期時，驀然驚覺馬尾女孩的7號格子，早在他病假的這幾天過期了。小杉遲疑了很久，也許他應該先貼逾期單通知她，繼而又想，反正是空格子，有什麼差別呢？最後在好奇心的驅使下，小杉打開了格子──裡頭並非他原先以為的空格子，而是擺著一封信。小杉拿起信，一番掙扎後，還是把信丟入大布袋去。這時公車載來三三兩兩放學的高校生，小杉將布袋放回倉庫，再出來時，一眼便瞥見了站在7號格子前的馬尾女孩。就在小杉打算向前告訴她寄物櫃過期，女孩已經打開格子……

小杉看到一朵像花一般綻放的笑容。小杉看呆了，他沒有辦法移動腳步，就算他可以，他也不願去驚擾這神奇的一刻。女孩雙手緊握，對著空無一物的格子，燦爛的笑著。就算她終於把格子鎖上，笑容也沒停過。就在她的眼光不經意接觸到小杉，她對他微笑，然後整個世界都隨著她搖擺。才這麼一瞬間，女孩又蹦蹦跳跳的離開寄物櫃，留下情緒久久不能平復的小杉。

夜裡，小杉躺在他的hinoki老床上，他依舊聞不到香味，他惦記著那個笑。為什麼那封信不見了，女孩會那麼開心？她在等待誰來拿那封信嗎？如果她知道信是逾期被我收走，又會如何呢？小杉披起他的制服，走到窗邊。鐵道的另一頭就是寄物櫃，一盞倒懸的鐵盤燈，微弱放著光芒。整個黑暗大地，唯一光亮的所在。他應該去參與她的故事嗎？還是如同以往般，靜靜等待故事過期後，再去收拾善後？小杉離開他的宿舍，下樓打開倉庫，從裝著大頭拍、虎頭蜂高梁和溜冰鞋的布袋裡取出那封信。信沒有封口，小杉慢慢攤開……

「Dear，我知道我既不能打電話給你，也不能寫信給你。如果我們註定一輩子只能用這個寄物櫃來聯絡，我也一樣很快樂。我不相信你上次講的，真的是你心中想的。我知道和我交往，給你的壓力很大。無論如何我還是如同往常般愛你，不管你作什麼決定。

再過一個星期就是我的生日，你會像去年一樣送我一朵白色的山茶花嗎？Dear，讓我知道你還愛著我，就算從此我們都不再見面。Your love。」

書名：《故事派》作者：李啟源出版社：馬可波羅/城邦出版出版時間：2019年7月6日 分享 facebook

小杉把信閤上，又放回布袋裡去。現在他明白為什麼女孩看到空寄物櫃，會那麼開心。她以為她的Dear把信拿走了。小杉取下掛在牆上的登記表，他推算日期，女孩的生日不就是明天嗎？──然後呢？他問自己，然後呢？他抬頭看天花板，發覺倉庫裡新換的燈，亮得極不自然。

隔天剛好輪到盤點，車站把一批替換下來的枕木，賣給木料行。小杉忙著抬木頭，滿身汗。都是hinoki啊，老站長不捨的說，都是hinoki啊。小杉才不管是不是hinoki，他心中只掛記一件事，所以當囉唆的木料行老板終於載著枕木離開後，他也顧不得換下髒衣服，三步併作兩步，衝出車站。日已西斜，只見小杉氣喘吁吁跑著──

小杉比公車早一步進站，他跑進寄物櫃，打開對號鎖，以迅雷不及掩耳的速度將一朵花扔進去，然後砰的關上櫃子。終於鬆了一口氣，小杉正暗自慶幸，猛然一回頭，沒想到馬尾女孩就站在他的身後……她什麼都看到了。女孩沒有說話，小杉也沒有說話。兩個人就這樣面對面不說話。然後女孩的眼眶慢慢泛紅，一滴淚流下來。小杉知道他應該要說些什麼，因為這一切都是他引起的，但他就是不知道該說什麼。女孩慢慢走近7號格子，背對著小杉，她打開寄物櫃，一朵盛開的白色山茶正躺在那裡。

寄物櫃外刮著強風，小黃花亂紛紛飄著，火車的汽笛聲也響了。女孩突然拿起花，別在左耳上，轉身對小杉露出一個微笑。然後女孩掉頭，戴著花，奔上火車。小杉始終站在原地，直到火車終於不見蹤影，他彷彿還看得見那個微笑。

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得獎魔人《亂青春》、《河豚》、《盜命師》導演暨作家，李啓源，首部創作文集《故事派》重擊問世！！

李啓源導演收藏多年好的故事，即將澎湃向讀者分享。甚至更多「故事背後的故事」！

不僅要聽聽李啓源的故事從何而來？到底是他的人生經驗、朋友轉述、還是他的想像？這道「故事派」，需要我們再一起揉捺，故事才多得精彩，讀得才飽撐。這場派對，我們不應該缺席，把故事拿出來「曬一曬」，在派對中我們品故事、論滋味，再組一盤「Fusion故事派」。7-8月《故事派》新書分享會，乘著熱浪一同開趴！

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

青鳥書店

全台巡迴+香港新書分享會～

活動時間：2019.07.18（四）19:00-21:00

活動講師：李啟源 X 耿一偉

活動地點：青鳥書店（華山文化創意園區）

報名連結：https://www.facebook.com/events/1294629517368324/