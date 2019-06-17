【南國青鳥】餐桌上的屏東史：南蒸北炸，臺灣小吃的南北戰爭

屏東的上好佳有一道獨特料理：潮州炒粿仔！（圖／有鹿文化出版 提供） 分享 facebook

紅醬微甜，些許辣，番茄特有的酸氣，粄條口感因為是在來米的老米所製，厚度又足，顯得Q彈綿勁。真好，舊日熟悉的美食「好久不見！」

青鳥的呢喃

王浩一的《旅食小鎮：帶雙筷子，在台灣漫行慢食》共有兩冊，他用味蕾來閱讀臺灣小鎮，56座小鎮，200家店鋪推薦，吃記憶，吃人情，還一邊用筷子書寫與壯遊，紀錄臺灣在地美食與歷史。

這次為您介紹一道色香味俱全的潮州美食，在餐桌上重新拾回獨一無二的舊日回憶！歡迎您6/29來南國青鳥書店一起「閱讀」更多屏東美食！

文／王浩一

上好佳客式炒粄條

潮州鎮西市路33之8號

潮州炒粿仔，很特別，是紅色的！

「上好佳」位於三山國王廟側邊，潮州老廟方圓兩百公尺，美食店家甚多。拍攝浩克慢遊當天中午，導演就在這裡放飯，讓大家自行覓食，因為天氣熱甚，廟口的五十年老店「林耀輝草茶」，我就前後喝了「三袋」。

因為是好東西，我跟店家攀談，她同意我掀起正在熬煮糖水的熱鍋、悶煮草藥的鍋爐，仔細端詳。知道草茶裡，有枸杞、鳳尾草、仙草、田珠草等等，非一般加薄荷的青草茶，蔗糖甜味處理得真好。完全同意包裝袋所顯示的「生津止渴，清涼退火」、「口感絕佳，獨一無二」。

紅通通的潮州炒粿仔帶來視覺與味覺的雙重饗宴！（圖／有鹿文化出版 提供） 分享 facebook

拎著一袋草茶入了上好佳店家，沒有懸念，就是一盤「炒粄條」！ 紅色的炒粄條是「潮州三寶」之一。我舉著相機拍攝店家大火快炒的畫面，大鼎裡白煙騰騰，總是引人食慾。前後在鍋裡添加了肉片、小卷、蝦仁、韭菜段子，放入厚糯的客家粄條，幾番炒過，加入「紅醬」（自家調配的）再度翻炒，加熱，也讓粄條均勻上色。最後是豆芽菜添入，準備起鍋。

書名：《旅食小鎮：帶雙筷子，在台灣漫行慢食（上冊）》作者：王浩一出版社：有鹿文化出版出版時間：2016年10月14日 分享 facebook

我入座，等待店家端來炒粄條。醬汁均勻附著在粄條上，顏色丹紅（第一次來的人，不知會不會嚇一跳），品嚐炒粄條，微酸的古早番茄味與粄條的綿糯口感，入口咀嚼兩三下，這個獨特的味覺記憶全部回來了。紅醬微甜，些許辣，番茄特有的酸氣，粄條口感因為是在來米的老米所製，厚度又足，顯得Q彈綿勁。

真好，舊日熟悉的美食「好久不見！」我的味蕾正在跟炒粄條打招呼，當年潮州之旅的記憶全部湧上。哈哈，美食真是神奇。我拎著草茶配炒粄條，鄰桌的人多擺著上好佳門口對面的「清福號木瓜牛奶」。潮州小鎮的美食，真有意思。

（摘自《旅食小鎮：帶雙筷子，在台灣漫行慢食》有鹿文化出版）

作者簡介 王浩一 負笈地點有南投、嘉義、台北、台南，漂北走南的第一代。雜學閱讀：數學算是元配，歷史則是戀人，建築為小三，美食成了外遇，至於哲學、心理、工業設計、企業管理統統稱之一夜情。最近的自語：我用一個人的旅行練習孤獨，再用閱讀離開孤獨，之後就學會思考了。 著有著有《小吃研究所：帶著筷子來府城上課》《著時：南方‧美時‧美食》《慢食府城》等多本飲食文學相關好書。

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六月底，已是溽暑的屏東，為什麼會發展出特有的南方美食呢？

這回我們邀請到美食作家王浩一老師，談談每年在台灣都會引起話題的南北美食大戰，不管你喜歡蒸的炸的煮的煎的，都不要錯過這次的美食講座唷！

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

南國青鳥書店

｜餐桌上的屏東史02｜南蒸北炸，台灣小吃的南北戰爭｜

講座時間：2019/6/29（六） 14:00~16:00

主講人：王浩一

活動地點：南國青鳥（屏東市中山路61號）

報名費用：150/人（含餐點：屏東在地「阿西冰店雪酪冰」一份）

活動報名： https://www.accupass.com/event/1906080547141285073418

補充說明：現場繳費，報名後須在活動前（6/27-28）請洽詢南國青鳥店員完成繳費