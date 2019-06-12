【青鳥書店】黃子佼 X Ivy Chen X 郭俠邑：與自己的美好對話

從一己之力，到眾人之力；從台北、台中，到廣州、北京、成都等，集結兩岸三地的設計師與各界名人，將美好的社會公益設計擴散出去，將書香傳出去、美好關係傳出去。

跨界才子黃子佼與青埕設計總監郭俠邑共同創作而成的時間力量書席。（圖／美好關係 提供） 分享 facebook

《時間力量》書席

這是在臺北完成的第二個書席，由跨界才子黃子佼與青埕設計總監郭俠邑合作創作而成。熱衷參與諸多文創、藝術活動的黃子佼，工作繁忙、經常往返兩岸，有次在往返北京班機上，撕下剛閱讀完雜誌的一頁，就在上面畫了一張草稿拍照給郭俠邑，那是一個來自於時間概念裡10 點10 分的時針與分針，由上往下看正好是一個微笑弧度，也象徵著十全十美。黃子佼還在上面寫著：「時間就是金錢，知識就是力量。」

時間孕育生命美好的詩篇，知識幻化為成功的力量。設計總監郭俠邑用「燈塔」形勢，設計成置放書的書箱，意涵具有指引人生方向的作用；再以「時鐘」黃金比例構成的10 點10 分，將時針與分針設計成兩條座椅，從上帝視角，也回應了一個美好微笑。因為，當你擁有知識，把握了時間，人生自然充滿喜樂，並且更有機會邁向十全十美。

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蒲公英種子 擴散最美好的關係效應

從台北、台中，到廣州、北京…等城市，共完成的60座「蒲公英書席」，除了台灣本地設計師的策畫，還有來自兩岸三地的設計界與各界名人、學者等的參與，這群人在過去幾個月一起發想與討論，許多人原本並不認識彼此，透過這樣的分組與分享，激盪出美好的關係。每個人的創意也許不同，但都本著同樣的初心，即是將美好的設計與理念傳播出去。

書名：《設計的美好關係：60座書席設計解剖書》作者：美好關係出版社：風和文創出版時間：2019年03月26日 分享 facebook

蒲公英書席不僅傳遞書香，也推動閱讀、推動人們之間的美好關係，而這個美好構想與善意更獲得各界名人的響應支持。例如：知名媒體人陳文茜、知名導演魏德聖、跨界才子黃子佼、知名演員張震、知名創藝家蔣友柏、水牛書店創辦人羅文嘉等也都親身參與書席設計及捐書，以最實際的行動拋磚引玉積極響應。而日本導演岩井俊二與永田琴、日本創作歌手一青窈、三谷龍二，以及知名音樂人林強、知名歌手張清芳、企業家徐重仁、今周刊社長梁永煌等各界名人，也紛紛以捐書方式表達對書席計畫的支持。

從一己之力，到眾人之力，有了來自四面八方的投入，書席樣貌當然百花齊放。而當書席設計完成後，美好關係並沒有結束，反而是開啟更多的美好關係；隨著蒲公英種子的散播飛揚，100億個美好持續發生！然而，單靠一群人的投入並不夠，我們需要更多的傻子一起投入，有空時來書席遊逛、交換書籍，將書本的美好與人們的善意傳出去，你也可以是蒲公英的種子。

（取自《設計的美好關係：60座書席設計解剖書》）

活動推薦

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一群發願要把「美好關係」推向全台灣每個角落的美好關係團隊，繼2017年「美好關係─改造台北士東市場」，引發英國BBC專訪，以及各大媒體報導與網路傳播分享，頻頻深獲兩岸三地廣大迴響與社會好評。​

2018年「美好關係２」再次向城市發出邀請，以「蒲公英書席」號召兩岸三地的設計師與各界名人，在台北與台中的公園綠地，打造美好書席，讓人們尋著書香的氣息，來此參與捐書與交換書行動，透過分享彼此的閱讀心得，進而串起人際關係，即便素昧平生，卻共同編寫了城市的美好風景。​

「美好關係」集結認同理念來自四面八方的夥伴們，從一己之力，到眾人之力，讓人與人之間的美好關係，如同蒲公英飛揚般散播出去。而美好關係傳出去，最後回到自己！

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

青鳥書店

｜與自己的美好對話｜

講座時間：2019/6/15（六）19:00-21:00

主講人：黃子佼 X Ivy Chen X 郭俠邑

活動地點：青鳥書店（華山文化創意園區）

活動報名：https://www.accupass.com/go/beautifultouch