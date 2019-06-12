【青鳥書店】黃子佼 X Ivy Chen X 郭俠邑：與自己的美好對話
一群發願要把「美好關係」推向全台灣每個角落的美好關係團隊，集結各界同好，致力將美好的人事物傳散出去，把「美好」與生活發生「關係」。6月15日跟著黃子佼、Ivy Chen、郭俠邑開啟與自己的美好對話！
從一己之力，到眾人之力；從台北、台中，到廣州、北京、成都等，集結兩岸三地的設計師與各界名人，將美好的社會公益設計擴散出去，將書香傳出去、美好關係傳出去。
《時間力量》書席
這是在臺北完成的第二個書席，由跨界才子黃子佼與青埕設計總監郭俠邑合作創作而成。熱衷參與諸多文創、藝術活動的黃子佼，工作繁忙、經常往返兩岸，有次在往返北京班機上，撕下剛閱讀完雜誌的一頁，就在上面畫了一張草稿拍照給郭俠邑，那是一個來自於時間概念裡10 點10 分的時針與分針，由上往下看正好是一個微笑弧度，也象徵著十全十美。黃子佼還在上面寫著：「時間就是金錢，知識就是力量。」
時間孕育生命美好的詩篇，知識幻化為成功的力量。設計總監郭俠邑用「燈塔」形勢，設計成置放書的書箱，意涵具有指引人生方向的作用；再以「時鐘」黃金比例構成的10 點10 分，將時針與分針設計成兩條座椅，從上帝視角，也回應了一個美好微笑。因為，當你擁有知識，把握了時間，人生自然充滿喜樂，並且更有機會邁向十全十美。
蒲公英種子 擴散最美好的關係效應
從台北、台中，到廣州、北京…等城市，共完成的60座「蒲公英書席」，除了台灣本地設計師的策畫，還有來自兩岸三地的設計界與各界名人、學者等的參與，這群人在過去幾個月一起發想與討論，許多人原本並不認識彼此，透過這樣的分組與分享，激盪出美好的關係。每個人的創意也許不同，但都本著同樣的初心，即是將美好的設計與理念傳播出去。
蒲公英書席不僅傳遞書香，也推動閱讀、推動人們之間的美好關係，而這個美好構想與善意更獲得各界名人的響應支持。例如：知名媒體人陳文茜、知名導演魏德聖、跨界才子黃子佼、知名演員張震、知名創藝家蔣友柏、水牛書店創辦人羅文嘉等也都親身參與書席設計及捐書，以最實際的行動拋磚引玉積極響應。而日本導演岩井俊二與永田琴、日本創作歌手一青窈、三谷龍二，以及知名音樂人林強、知名歌手張清芳、企業家徐重仁、今周刊社長梁永煌等各界名人，也紛紛以捐書方式表達對書席計畫的支持。
從一己之力，到眾人之力，有了來自四面八方的投入，書席樣貌當然百花齊放。而當書席設計完成後，美好關係並沒有結束，反而是開啟更多的美好關係；隨著蒲公英種子的散播飛揚，100億個美好持續發生！然而，單靠一群人的投入並不夠，我們需要更多的傻子一起投入，有空時來書席遊逛、交換書籍，將書本的美好與人們的善意傳出去，你也可以是蒲公英的種子。
（取自《設計的美好關係：60座書席設計解剖書》）
活動推薦
一群發願要把「美好關係」推向全台灣每個角落的美好關係團隊，繼2017年「美好關係─改造台北士東市場」，引發英國BBC專訪，以及各大媒體報導與網路傳播分享，頻頻深獲兩岸三地廣大迴響與社會好評。
2018年「美好關係２」再次向城市發出邀請，以「蒲公英書席」號召兩岸三地的設計師與各界名人，在台北與台中的公園綠地，打造美好書席，讓人們尋著書香的氣息，來此參與捐書與交換書行動，透過分享彼此的閱讀心得，進而串起人際關係，即便素昧平生，卻共同編寫了城市的美好風景。
「美好關係」集結認同理念來自四面八方的夥伴們，從一己之力，到眾人之力，讓人與人之間的美好關係，如同蒲公英飛揚般散播出去。而美好關係傳出去，最後回到自己！
【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】
青鳥書店
｜與自己的美好對話｜
講座時間：2019/6/15（六）19:00-21:00
活動地點：青鳥書店（華山文化創意園區）
活動報名：https://www.accupass.com/go/beautifultouch
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