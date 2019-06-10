【和平青鳥】雛鳥離巢的一日：3場生活講座側記

邀請講者：李明璁 x 李惠貞、吳孝儒 x 汪麗琴、葉美瑤 x 曾文娟

文字／李岱樺；攝影／謝定宇

以熱孵化長達數月，破殼而出，成長茁壯，孩子終有依靠自身力量離巢的一刻。5月26日是和平青鳥書店開幕第二日，三場講座邀請六位講者試圖回歸到書店與設計的本意，讓迷失方向的幼鳥平靜地思考初衷，期盼著幼鳥離巢時能劃出一道弧線優美的彩虹，為讀者們帶來不一樣的閱讀風景。

第二日的講座現場有非常多熱情參與的民眾。（圖／攝影 謝定宇；青鳥書店 提供） 分享 facebook

開幕第二日，首場講座主講人(左)李惠貞，(中)李明璁，兩人對談聊「生活風格養成之道」。（圖／攝影 謝定宇；青鳥書店 提供） 分享 facebook

與書的有緣知遇

開幕第二日的第一組講者，身兼多個身分（教師、作家及設計者）的李明璁與李惠貞談論他們對於書籍的看法。李明聰老師談到，他翻閱書籍時，書頁的翻閱都有一種特殊的味道，無須有色有味，近似於一條特殊的敏感神經。另，油墨本身有一種獨特、厚重且的味道，上了油墨後，又融合紙本身的黏稠味。

李明璁老師更提到：「依照紙質有不同的觸感。尤其是在這種特殊的書店，五感會特別地張開。對我而言，只要我的收入足夠買下書店的書，不會再對『買不下手』這件事感到灰心。」

每個人的閱讀習慣更能看出擁有者的個性，李惠貞老師因此認為「書櫃是隱密且私密的」。對於書本及生活風格的養成，她有一套自己的觀念：「我從小時候並沒有想過要成為怎麼樣的人，所以碰到什麼樣的書也是緣分，享受與未知相遇的過程，推開一間書店的大門，不要預設目標與區域，想著今天會跟什麼樣的書相遇。」

但是在這個時代，書本身又有什麼用處呢？李明璁老師直言，這個時代的教育並非以「愛不愛讀書」這句疑問句進行教育規劃，而是以「可不可以讀書」進行強制性的傳統教育，教科書、參考書及課本的荼毒下，學齡層的年輕人一離開學校便難以再踏入書店，只因他們被教導「要看有用的書，不要看沒有用的書」。

漫畫、音樂及電影中擁有各種五花八門的作品類型，任何作品都有它的存在意義，它並非是一個無用的、無知的創作，反而更能從中找到擁有者／創作者的靈魂片

主講人(左)吳孝儒，(右)汪麗琴，，兩人對談聊「讓品味從未來開始」。（圖／攝影 謝定宇；青鳥書店 提供） 分享 facebook

設計的具現化

作為台灣的設計者，他們擁有許多自身的困境需要突破。第二組講者邀請到未來市IP創立者汪麗琴、活躍於國際的設計師吳孝儒進行分享設計與IP的構想。目前雖為設計師的吳孝儒，事實上相當年輕。距離學生時代並不遙遠的他已事業有成，曾受汪麗琴老師的啟發而繼續進行設計活動。他認為現今的台灣設計缺少自我的確立，他思考「受到西式教育的台灣設計師，自己是什麼角色？又該扮演什麼角色？」

這道問題富含深意。他言道：「到底我們台灣代表了什麼東西？我們的歷史有著什麼？我們應該找到設計的語言與方向，挖掘民俗物件，像免洗塑膠碗的結構在臺灣如此被人習慣，但卻特別地激發趣味性，外國人對於我們的免洗塑膠碗比其他事物更感興趣，如此厲害的設計，這是我們沒有發覺嗎？還是我們避而不談並不挖掘自身的可能性呢？」

汪麗琴老師雖在此之前表達了她對設計的看法與觀念，或許這到問題的答案已經擁有了五分之一：「所有的事情在計畫細節之前，不能用現在的想法思考未來，要用未來的想法思考未來性，將你的邏輯與思維放到未來，帶入好的人、好的事。」

虛幻又實際的答案卻難以達成，原因來自於這需要時間之酒的久釀，俗話說得好，好酒沉甕底，往往容易見著的，反而需要時間撥開迷霧。這個時代，肯定有某些人、某些事可以留下。

主講人(左)曾文娟，(右)葉美瑤，，兩人對談聊「編輯生活──那些編過的書教我們的事」。（圖／攝影 謝定宇；青鳥書店 提供） 分享 facebook

書籍的交錯十字路口

這組可說是相當特別的組合。原因不在於兩位的同質性，也不在於兩人早些年便已認識，而是身為同業卻不同單位的主編者（選書人）而言，意見交流、切磋磨合及書籍設計都是本次做為和平青鳥開幕最後一場講座的意義所在。

作為現今引領台灣本土創作者們的新經典文化，葉美瑤總編輯自然有她一套想法，首先引薦自家出版社的《山之生》、費茲傑羅的《大亨小傳》及海明威的短篇小說集，同時她也說道：喜歡作者才會想要知道作者本身、書背後的故事。那些更具震撼、真實的引力才是挖掘的樂趣之一。

2000年奧斯卡最佳動畫短片《老人與海》自然是改編海明威的同名小說，也是他最具知名度的作品。動畫歸動畫，當時竟附上了海明威生平的紀錄片，讓觀看完短篇動畫的視聽者更加深入海明威的心靈世界，從《老人與海》再到他真實的心靈，這是極佳的探知作者背後故事的例子。

時報文化的曾文娟編輯以《山丘上的修道院》的消失的主題，搭配會消失的和平青鳥，談到柯比意曾說：「如果在世界的最後一天，我希望在拉圖維克修道院度過。」許多人並非是為了朝聖而去、亦非記錄下修道院最後的身影，而是為了瞻仰柯比意而去。

和平青鳥的身影遲早迎來消失的一天，但在這裡的群眾將以片段記憶留存，將被打碎，植入到來的每個人心中微小的一處。

開幕的最後在風和日麗唱片行的音樂會中，畫下完美的句點。 分享 facebook

和平青鳥書店

期間限定│5/25（六）至11/24（日），限時180天！

書店地點｜麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘

（詳細地址：臺北市大安區臥龍街289號）