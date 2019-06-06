【青鳥書店】這樣的事物只在東京──「東京城市美學VS.生活美學」座談側記

側拍「東京城市美學VS.生活美學」座談現場。（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

文／廖宏霖

那個最新、最時髦的地方

繼前一週李清志與李明聰在華山文創園區拱廳，從村上春樹談起彼此心中的東京故事，4月26日於華山青鳥書店再次迎接《東京未來派》系列座談會，這次則是邀請到了《GQ Taiwan》總編輯杜祖業，與李清志一起從美學的角度，帶領讀者再次造訪那個彷彿浩瀚無垠的東京。

「總是會有最新、最時髦的事情在東京發生。」李清志選擇從「時尚」談起，透過圖片娓娓道來，一不留神就將全場觀眾帶到有「日本香榭大道」之稱的表參道。表參道在過去是前往神社參拜的道路，如今卻成了世界各大名牌、奢侈品爭相進駐的場域，拜神與拜物，彷彿是同一件事。「整條表參道是一條人們和欲望掙扎的道路，就像是朝聖之路，沿途充滿著各種誘惑，能夠全身而退的人可能不多。」李清志精準地點出表參道所隱含的文化意義。

除了「時尚」之外，表參道上的建築爭奇鬥豔，絲毫不遜於商場裡那些琳瑯滿目的商品，李清志以PRADA旗艦店，那棟以玻璃蜂巢結構聞名的建築為例，述說東京所展現的時尚感，不僅來自於品牌，背後所追求的也許就是一種看似易碎纖細的材質，但實則擁有的是一種引人注目的強大力量。

關鍵字：SOPHISTICATED

然而，在時尚雜誌擔任總編的杜祖業，眼中的東京，最吸引他的地方卻不是那些最新潮的事物，他以一個英文單字「SOPHISTICATED」為例，說明東京就像這個字眼一樣，充滿了許多複雜的涵義。因此，東京是世故的，老練的，見多識廣的，有品味的，精密的，複雜的，高級的……，這個單字所指涉的意義，就是杜祖業心中關於東京的關鍵字。

「到底是什麼樣的城市可以養出像這樣的店？」從很久以前就經常在東京出差、旅遊的杜祖業，即使到近期，都還是會發出這樣的喟嘆，這座城市，每一次去，他都會發現新的事物。比如說，他就曾拜訪過一家專門讓客人為自己調製鋼筆墨水的小店，這間店將書寫與人的關係，從一般工具式的行為連結至藝術的行動，這種超越客製化思維的經營模式，竟然也能夠在高度資本化的東京中存活得很好。這不僅僅是居住在此地的人的緣故，也許更因為東京這個地方吸引聚集了許多不同族群的人們，讓一些原本可能難以有商業模式產生的小眾文化或獨特理念，驕傲且毫無違和感地存在著。

寫不盡的東京A to Z

從事雜誌編輯的杜祖業對於這本書以「A to Z」的形式撰寫、編輯，也表達了自己的看法，以他的編輯經驗來說，「A to Z」最困難的幾個字母應該是「X、Y、Z」，不過在過程中，常常也因為為了要「湊齊」，所以會有許多原本在線性敘事中沒有的靈感閃現。李清志回應這樣的說法，他說當初選擇這樣的模式，正是因為他深知東京的複雜與多元，根本就不可能在一本書中完全呈現，倒不如用一種看似「限制性」的寫作策略，當作一種挑戰的同時，也試圖在不同的字母中，找到新的觀點。「寫作太簡單，反而無聊嘛！」李清志如此說道。

座談結束前，讀者們意猶未盡，有人建議兩位講者未來可以「開團」，帶著大家一起去實地走過那些只有東京才有的地方。兩位講者對此倒是意見一致，他們都覺得東京那些他們覺得有趣、新奇的地方，其實適合的是獨自前往，或與幾個興趣相投的朋友去展開自己的城市冒險。正如同之前提到的，在東京最難能可貴的是，你可以看見小眾的驕傲，因此，在東京旅行，就先成為一個少數的人吧，也許這會是更好的方式！

書名：《東京未來派2：都市偵探的東京觀察N to Z》、《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》作者：李清志出版社：時報出版出版時間：2019年03月26日 分享 facebook

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