【青鳥書店】寫作就是那一片森林──「說不盡的東京故事，就從村上春樹談起」座談側記

(右)李清志與(左)李明璁於座談會現場從「村上春樹」談起東京。（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

文／廖宏霖

從「哈日」到「知日」

李清志的《東京未來派》系列座談會，三個場次，邀請到了三位來自不同領域的對談人，分別從不同面向一同「聊東京」，談出這座城市多變而複雜的面貌。4月20日週六下午於臺北華山青鳥書店進行對談，李清志與李明璁，一位是建築學者，一位是社會學者，兩人聊東京的交集點，卻先談及一位文學作家──「村上春樹」。

李明璁以90年代的「哈日」文化展開本次座談，侃侃而談。（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

一開場，李明璁便以90年代的「哈日」與當下的「韓流」做為比較，將臺灣從「哈日」到「知日」的脈絡爬梳開來。也就是說，「哈日」並非被「韓流」所取代，而是藉由時間的推進，滲透進了生活中更日常、更多樣的事物中。我們也許不再能看見那些顯而易見的日本影視明星文化，佔據各種媒體版面，成為眾人討論的主題，彷彿深深影響著臺灣社會的當與未來。然而，在更多更細微且深刻的地方，臺灣對於日本文化，從「模仿」已然轉變成「掌握」，許多人不再透過媒體去活在一個想像中的日本，而是以生活中的文化實踐，讓自己與現實的日本更接近，李清志的這本新書《東京未來派》就像是這樣一種「知日」的實踐。

「當一個人關注某一件事物到達一個層次之後，他自然而然就會採取如此博覽式的書寫策略，自然而然就會以A to Z的百科全書式的形式呈現。那是他做為一個探索者，對於讀者，對於自己，以及對於所熱愛事物的某種交代、整理、與回顧。」李明璁為這本書下了這樣的註腳。

存在於文學小說中的虛構城市

接著，座談來到了主題，李清志談起這本書中有關「村上春樹」的片段，從早稻田大學講起，村上春樹於1968年入學，正好趕上了日本學運最轟轟烈烈的1969年，李清志心中的小說家，並非一位典型的革命份子，在他的理解中，村上春樹總像是與那個時代的眾人保持著某種距離，小說中的學運總像是背景般的存在，描寫學運的場景時，有著一種近乎戲謔的口吻。他以《1973年的彈珠玩具》為例，提及村上春樹曾如此書寫學運：「被某個抗爭學生團體所占領的大學九號館，有一間兩千張古典音樂黑膠唱片收藏家的小小音樂室。占領學生團體一直撐到秋天，到最後全員變成古典音樂狂。」也許，正是這樣的距離讓小說家得以細膩地察覺到人心中更深沉的東西。

李清志則是從自己新書《東京未來派》中有關村上村樹的片段談起，強調心中的小說家，並非一位典型的革命份子，但卻有那個時代人的距離感。（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

李清志還以照片介紹了從和敬塾到早稻田大學之間的胸突坂（地名），據說是村上春樹大學時期天天經過的地方，當年村上的大學同學們，就曾經拿抗議的木牌，釘成擔架，將喝醉酒的村上春樹抬回和敬塾宿舍，中途便是在胸突坂擔架斷裂，讓村上撞傷了頭。據傳村上春樹也是在這一條每日必經的路程與風景中，醞釀出了《挪威的森林》的寫作靈感。

座談會中當然不只是談村上春樹，李清志以村上春樹做為引子，將《挪威的森林》中那條慢悠悠，搖晃行駛在節奏明快的東京都內的「荒川都電」視為某種象徵，闡述了在新舊快慢之間，最前衛的與最懷舊的，如何一起兼容並存在東京這座魔幻的城市之中。所以人們會在理應生機盎然的市區中經過安靜沉默的「靈園」（墓園）；有彷彿科幻場景的膠囊旅館；也有老派到數十年如一日的咖啡廳，最老舊的房子與最新潮的建築不只比鄰，甚至結合在了一起……這些看似矛盾衝突的場景，讓東京像是存在於文學小說中的虛構城市。

最後，李清志引用《挪威的森林》中的一段文字：「每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡，總會在那裡。」他接著說：「對我來說，寫作就是那一片森林。」

書名：《東京未來派2：都市偵探的東京觀察N to Z》、《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》作者：李清志出版社：時報出版出版時間：2019年03月26日 分享 facebook

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