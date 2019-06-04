【和平青鳥】雛鳥學會振翅的第一日：3場閱讀講座側記

（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

邀請講者：許悔之 x 韓良憶、蔡瑞珊 x 杜祖業、李取中 x 黃威融

文／李岱樺；攝影／吳宥蓁

臺北的臥龍街某處，鳥巢內的幼鳥們正等待著適當的時機，今日，牠們必須學會自己離開鳥巢，奮力打開臂膀，將身上的毛羽賜給第一道灑進葉間的光，以及那幾雙瞪大雙眼的好奇。下午時分，幼鳥已經學會濕潤羽毛，在眾人的鼓勵離巢學飛，第一下的振翅，總是那麼令人好奇與期待。

和平青鳥書店開幕的第一日就如同雛鳥振翅學飛的那天。

我們邀請了三組講者與會，與我們共同抵達書店的極限值，探究書店在臺灣該有的原位與處境。

首場講座主講人(中)許悔之，(右)韓良憶，兩人對談聊「閱讀中發現生活」。（圖／攝影 吳宥蓁；青鳥書店 提供） 分享 facebook

作家的慢讀與原動力

第一組邀請到的對談講者是詩人許悔之與散文作家韓良憶。他們以對待書的看法開場。許悔之老師相當喜愛James Joyce這位愛爾蘭作家，首先談到他在國外的書店所經、愛爾蘭的過往，以及那些追隨作家腳步的年少輕狂。曾經我們都是少年、少女，面對有實力、具吸引力及富想像力的的動人詩句毫無抵抗力，我們希望骨子裡的血液能有一點那些前人們的細胞，如此以來，僅僅繼承了一點該人的文風與文字，也能得到所謂的成就與滿足。

相對地，針對主持人張鐵志老師的問題「是否去過愛爾蘭」，韓良憶老師非常明快地回應：「還沒有去過。」

接著，兩位目前都活躍於文壇的作家對於創作的原動力有了一番極具個人風格的分享。

與其說是原動力，倒不如說是靈魂的根源。許悔之老師少時，寫作來自於觀看世界的方式與深嘆。他對於世界裡許多無法理解的黑洞與情緒感到空虛，甚至對於肉身的存在深感受限，因此閱讀這件事對他而言，既能超越時間，也能超越空間，甚至傳達到多重象限外的任何一點，將肉身送往一處超越時間與空間的點上。總括而言，他不再作為一名觀測者，而是選擇了「參與者」的身分，藉由寫作辨識自己在這個世界的位子，到達心智所無法想像的邊界之處。

反之，韓良憶老師笑言，自己無法擔當詩人的位子，所以從新聞媒體業出發的她選擇記敘生活的散文類，同時也受小時母親的教導方針，對閱讀這件事始終抱持著開放的態度，無論是何種書都有其存在的意義，即使如壽命僅有180天的和平青鳥，它也有翔起制高點的權利。

（推薦閱讀：和平青鳥開幕！許悔之與韓良憶對談「閱讀中發現生活」）

第二場講座主講人(左)蔡瑞珊，(右)杜祖業，兩人對談聊「閱讀裡探索品味與美學」。（圖／攝影 吳宥蓁；青鳥書店 提供） 分享 facebook

閱讀的行走速度

第二組所邀請到的與會講者即是青鳥書店的執行長——蔡瑞珊，以及GQ雜誌總編輯杜祖業。兩位的講題內容大部分重疊於選書與閱讀兩件事情上，蔡瑞珊執行長首先將自身對於青鳥書店的理念及180天消失的和平青鳥的原初構想，分享給在場的聽眾，她以自身緩慢愛上閱讀這件事作為例子，從三日看完一本書的速度，進步到以一日看完一本書的慣性，這在現代的都市人、城市人及急促的生活速度中難以見到，杜祖業總編輯對此感到驚訝，因他自身已沒辦法如年輕時閱讀的速度享受書中的品味。

為此，杜祖業總編輯便分享了他所推薦的七大類書籍：啟蒙、勵志、參考、教科、心靈成長、故事及善書。他於啟蒙書的分類上有自己的一番獨特見解，另一方面，主要為啟發他編輯、生活及風格的書都是啟蒙思想的好書，在這一分類中，他尤其以中村好文《住宅讀本》的內容分享為重，說著那些工作場所與住家的融合是否能貼近生活，完全著無痕跡地將之變為人生品味；到了各位最期待的故事書類別，杜祖業總編輯推薦了山本兼一的《利修之死》、吳明益的《單車失竊記》及小川糸的《山茶花文具店》，這三者都有個共通性——歷史的見證，即是小說中悠遠的歷史累積而成該時代的人生品味。故事並非僅是傳頌者的武器，更多的是訴說多重時空下每個角色的獨特性格、思想及人生觀，也如許悔之老師所言的創作者的原動力及展現的靈魂，每個人都不盡相同，所以才獨具一格得吸引讀者們。

依靠自己的雙手搜尋知識、仰賴知識，速度、力道及廣泛自然沒有Google強悍，Google有的是便利性、除錯率，從Java之父James Gosling，再到Google廣泛流行，網路時代有一套自身的運行與牽連方式，搜尋資訊的速度自然變得是奔跑的速度，但並不像傳統閱讀那般腳踏實地，例如：Instagram、臉書及Twitter，這些網路空間容易留存嗎？或許經歷一場《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的大停電，人們才會珍惜紙本時代的文化與堅定，不再脆弱如電子檔案吧。

第三場講座主講人(左起)李取中、黃威融與會，談「閱讀一座城市：編輯眼中的臺灣城市」的主題。（圖／攝影 吳宥蓁；青鳥書店 提供） 分享 facebook

以步行的速度觀看奔跑者

第三組與談者，我們邀請到《The Affairs 週刊編集》總編輯——李取中及擁有出版人、作家及文青大叔等多重身分的黃威融。

他們是一組跨越時代的雜誌與談，也是對未來的雜誌們進行對話。李取中總編輯首先以他自家的最新刊物《本地》，同時將影響他們理念的過往，如台灣博覽會、台灣早期時代、1964年的東京奧運及日本已推動多年的地方創生概念分享給聽眾，這也是《本地》雜誌與台灣文博會合作的初衷之一，藉由與地方政府合作並融入地方創生之概念，讓已經緩慢步行的跑者再度奔跑。

兩位提到，日本的雜誌所呈現的臺灣，甚至比臺灣還要更「臺灣」，日本的編輯者清楚臺灣的街景風貌，如鐵窗在我們眼中是多麼被歷史所遺忘的醜陋，但編輯者明白，這就是臺灣所經歷的風霜，飽含在多年受風雨打濕的鏽蝕，那些正是臺灣的記憶模樣。例如：d design、The Forecast、FRAU等雜誌，他們對於社區及事務有種對生活樣貌的堅持，意即任何生活中的小事皆有其發生意義。

但我們為什麼要看紙本書？為什麼要翻閱紙本雜誌？兩位講者給出的答案是「網路上的數位資訊較為片面且繁雜。紙本雜誌容易以邏輯性地接觸到事實與資訊；以比喻簡單地理解，像是透過臉書瀏覽，跑一場短程的競速，看上去翻得很快，但東西都是凌亂的，沒有序列的，閱讀雜誌或長篇的文章反而像村上春樹喜歡的運動——馬拉松，累積的里程數與對話都是層層堆疊的。」

和平青鳥書店

期間限定│5/25（六）至11/24（日），限時180天！

書店地點｜麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘

（詳細地址：臺北市大安區臥龍街289號）