和平青鳥開幕！許悔之與韓良憶對談「閱讀中發現生活」

2019-05-31 16:51 聯合新聞網 讀.書.人



分享 facebook

講座開始前現場已湧入滿滿的觀眾！（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

有限空間，收穫無限的閱讀可能

開幕時由青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊開場致詞，表示很榮幸有機會與達永建設合作，共同打造第四間「青鳥」書店，她期望書店內精選好書都能有歸宿：「希望在未來180天，也就是這六個月裡，書店內所有的書都能售罄，期待書店的每一天都能買出破千本的好書。」不僅如此，她更期許書店不只是書店，每一位讀者都能在這個有限的閱讀環境中，收穫無限的閱讀可能。接著，由有鹿出版社社長兼詩人作家許悔之、飲食文學散文作家韓良憶、以及主持人知名作家張鐵志，三人交棒開講，在臺上對談分享美好的閱讀經驗，為大家帶來一場既輕鬆又具思辨的閱讀饗宴。

(左)青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊、(右)知名作家張鐵志。（攝影 吳宥蓁；由青鳥書店 提供） 分享 facebook

主講人(左)許悔之、(右)韓良憶共同分享閱讀陪伴自己的美好生活記憶。（攝影 吳宥蓁；由青鳥書店 提供） 分享 facebook

帶書旅行！感受文字與街景疊合的動人瞬間

許悔之率先分享他愉快的書店閱讀經驗，比如他曾到訪西雅圖舊金山灣區的城市之光書店（City Lights Booksellers & Publishers）：「我曾經在一家書店裡獲得無窮的啟示，覺得每一本書都會有不同的光，但為何書會發光呢？」其實閱讀帶給自己內在涵養是過往所汲取的養分，你讀過的每一本書，都有機會在將來某一個時刻將跳出來與你對話。許悔之更以自己一個人帶書去愛爾蘭旅行為例，當他啜飲濃烈得只剩下酒精的道地愛爾蘭咖啡、看著滿臉酡紅的青、中年路人時，不禁想起喬依斯（James Joyce）所著的小說《都柏林人》，書中那個愛飲酒的愛爾蘭人情景片段，又或者是閱讀了楊牧翻譯的《葉慈詩選》，當我真正來到愛爾蘭，前往劇作家葉慈最愛去的黃銅頭顱酒吧（Brazen Head Bar），想像自己能夠在經營八百年以上酒吧中，感受葉慈如何寫出劇本、理解喬伊斯為何這樣型塑愛爾蘭人的人文特質，好像真正懂了葉慈和喬依斯：「閱讀就像參與別人的生活，讓自己生活好像多出不一樣的知覺與方式。」一面感受書中作家創作，一面對照實際街景與人文魅力，因此也讓自己的旅行增添更多精采有趣體驗。

兒時閱讀喜好，成就創作的能量與世界觀

「青鳥」再次打造夢幻書店，這次１８０天限期的「和平青鳥書店」內部舒適環境與閱讀空間設計靈感來自「家」的概念。（攝影 吳宥蓁；由青鳥書店 提供） 分享 facebook

書店不只是書店，讀者都能在這個有限的閱讀環境中，收穫無限的閱讀可能。（攝影 吳宥蓁；由青鳥書店 提供） 分享 facebook

提到讀書，韓良憶將思緒拉至回憶中約8至9歲的自己，所有對閱讀的美好回憶都來自母親，對此她始終心存感謝，因為母親閱讀張愛玲、瓊瑤小說時的愉悅的神情所影響，加上母親開明且尊重孩子閱讀選擇的教育方式，她說：「如果沒有她（母親），我就沒有辦法維持一個始終自由的心靈。」更無法走入閱讀世界。韓良憶兒時閱讀啟蒙書喜歡讀美國童工、種族歧視與階級鬥爭的書，現在回想，似乎也是從那時起養成窺探與自己不同人生的樣態的與世界觀。

至於寫作對自己來說有什麼特別的經歷？韓良憶想起一本對自己來說別具意義的書，由M.F.K費雪（M.F.K Fisher）出版《如何煮狼》，書中描寫在二次大戰那個食物配給的年代，「愛、安全感、食物」是當時人們心中最重要的三樣東西。而臺灣人也常常透過食物來傳達感情，韓良憶曾於1993年原是要寫一篇文章是要描述吃到了美味的起司蛋糕（店名：吃吃看Taster），寫成後意料之外的飲食文學寫作風格。她說：「當我吃下那一口，來自不下廚房的弟弟親手做的起司蛋糕，雖然不完美，但卻是至今我人生中吃過最好吃、最難忘的起司蛋糕。因為我吃的是我弟弟與我的感情。」爾後為她自己奠定飲食文學的創作面向。

閱讀、創作帶來遼闊視野與心靈自由

講座尾聲，與會作家最後回應在閱讀與創作兩個面向，帶給自己價值定位與自由。許悔之以自己創作的詩〈妄念記〉，以及編輯經驗帶來體悟，不僅帶自己探索更巨大、無窮盡的自由邊界，同時也引領找到自己位置。韓良憶特別提到，有時候創作並非是預設或故意規劃好的，創作過程會有實驗性，但重點是「相信自己寫的」，因為這將使你擁有更加自由的靈魂。

最後主持人張鐵志回應兩位作家，鼓勵現場聽眾朋友多去獨立書店找尋非主流的書籍，因為獨立書店真正的意義並非提供主流市場的書籍，而是每間書店老闆精挑細選的、有意思的書，透過這樣的書店與選書，讓我們能夠看到不一樣的世界。