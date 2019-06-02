【和平青鳥】走訪指南：感受建築營造的人文魅力

青鳥文化制作繼2016年臺北華山的青鳥書店，2018年屏東的南國青鳥、2019年與文心基金會合作的文心藝所｜青鳥。2019年的春末夏初再打造奇幻書店。上週六5月25日已正式開幕與大家見面，這次的「和平青鳥」與往常的書店不一樣，是一間會消失的書店，整間書店的建築空間不僅兼顧人文感受，同時也有很多設計巧思，讓街區頓時充滿文化魅力！

有讀小編上周末走訪一趟，先睹為快整理了書店內感受與所見所聞，也歡迎大家親自造訪感受不一樣的閱讀體驗，希望大家跟小編一樣，暗自心中聲聲讚嘆的每一個瞬間。

以「家」為名撐起整座書店

和平青鳥書店是由青鳥文化制作與達永建設共同打造的夢幻閱讀空間，特別以「家」為設計概念，書店的外觀造型以紅磚、仿舊木皮、窯燒磚及保留水泥真實紋理等搭配運用，詮釋歷史感、時間感，讓人有種回老家的親切感。而內部空間結合咖啡、輕食與書的元素共同進駐，以及刻意打破一般書店分區分類、機能劃分的原則，使得處處都是閱讀角落、到處都是凝聚人與人分享的小空間，讓人遊走其中感受極為放鬆、自由與愉快的氛圍。在這裡閱讀變得更加容易親近，使得人與人、人與書之間有更加緊密的互動連結。

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有層次、富變化 獨一無二閱讀空間

書店中心以高挑的「樹」貫穿整座建築，挑高交錯的樓板與開放式的空間，使得內容空間更加有層次，大量的透光玻璃設計，讓書店更加「動感」，天氣將成為書店的一部份，無論是熱力豔陽、陰雨愁雲、抑或是絢爛彩虹，時晴時雨的天氣變化，使建築內目光所及有了高低光影的層疊，每分每秒的光線漸變與聲音交互震盪的幻化為最佳的閱讀環境。

閱讀將不再冰冷，讓人遊走於書店與咖啡廳的同時，感受青鳥書店提供有「溫度」的閱讀空間，化解科技時代人與人的疏離感，為尋書人尋覓一處午後閱讀的靜謐天地，滿足現代人追尋自由、不受限的生活樣貌，更重要是讓這裡每一個時刻感受都是獨一無二的。

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感受人文X看見「藝術」X沉澱思想

和平青鳥書店以人文的態度為主軸，書店內藏書六千餘本，遴選與生活相關的設計品味、音樂電影、藝術攝影、文學思想等書籍。開幕日當天環境與最初看見半成品書店也有很大的不同，到處都能看見臺灣手寫字藝術家「今晚我是手」的創作筆跡，隨處可見她獨有且個性的字跡，為書店增添不少美感，更多了讓人駐足停留沉澱自己，感受環境並自我對話的時光。

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180天不間斷的閱讀、講座、策展馬拉松

和平青鳥的使命不僅僅只是一間書店，青鳥文化制作更獨家透露，和平青鳥書店將展開為期180天的閱讀馬拉松，持續與各界文化人合作在這個空間中，接力策展。其中包含李明璁老師，以「明璁書櫃」為主題，策劃一個「無限延伸的書架」，也有老師的私藏書籍，用一種行動藝術的方式呈現；另外，還有「新經典」出版社合作的「日星鑄字行50周年與張大春合作活頁集」獨家展覽，希望讀者朋友在者裡感受閱讀空間、發現閱讀樂趣，更能深入參與閱讀講座、展覽，敬請期待！

和平青鳥書店

期間限定│5/25（六）至11/24（日），限時180天！

書店地點｜麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘

（詳細地址：臺北市大安區臥龍街289號）