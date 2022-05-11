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雷雨打中避雷器 高雄柴山約500戶停電近1小時

中央社 / 高雄11日電

高雄市區今天上午一陣大雷雨，雷擊打中台電位於柴山上的一處避雷器，造成柴山、哨船街一帶約500戶停電近1小時，台電派員搶修後，已於上午11時37分全數復電。

中央氣象局上午針對高、屏等地發布大雷雨即時訊息，高雄市區上午7、8時許下起大雷雨，約上午9時後雨勢漸小，之後各地陸續放晴。

台電高雄區營業處對中央社記者表示，上午10時30分許接獲通報，鼓山區柴山、哨船街一帶因饋線跳脫，約有500戶停電，隨即派員巡檢查修。查修後發現，事故原因為避雷器遭雷擊故障，已於上午11時37分全數復電。

根據高雄氣象站統計，高雄鼓山區降雨量最多，24小時累積雨量達97.5毫米，其次是鳥松區、鳳山區達80毫米。

大雷雨 台電 停電

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