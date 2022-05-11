高雄大雷雨路樹倒 鼓山區降雨最多

中央氣象局針對高、屏等地發布大雷雨即時訊息，上午高雄市通報1棵路樹傾倒、1處柏油路破裂，降雨量最多的鼓山區有6處積淹水，平均約15至20公分，但雨歇後淹水已退去。

中央氣象局早上6、7時陸續針對高雄、屏東等地發布大雷雨即時訊息，到上午9時多，豪雨特報擴及台中、雲林、嘉義等地，高雄至上午9時後雨勢漸小。

根據高雄氣象站統計，高雄鼓山區降雨量最多，24小時累積雨量達97.5毫米，其次是鳥松區、鳳山區達80毫米。

高雄市政府警察局新興分局上午7時30分接獲報案，新興區民生一路有行道樹倒下，警方到場發現路樹倒臥並占據民生一路（錦田至達仁段）東往西快車道，無人員傷亡。警方現場指揮管制、疏導交通，上午近10時許，養工處吊車將樹木清除完畢。

此外，三民區警方上午也接獲通報，凱旋一路、憲政路口1處柏油路面破裂，警方現場交管、放置交通錐。水利局人員告訴中央社記者，原因經查明，是強降雨導致污水滿管水壓過大，人孔大小頭上浮沖破路面，已派員搶修。

高雄上午降雨主要集中市區，山區雨勢不大，公路總局甲仙工務段人員對中央社記者表示，南橫公路上午降雨情形還好，未受太大影響。

根據水利局統計，高雄上午共通報9處積水，鼓山6處、鹽埕2處、左營1處，但雨勢變小後已退水，平均積水約15至20公分。積水原因雨勢過大宣洩不及。

高雄市長陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，氣象局發布豪雨特報，高雄市政府3級開設，鼓山三路、九如路等部分路段有瞬間積水，但不久就退水，許多易淹地區因已進行改善工程，未出現積水情形，交通壅塞情形也在雨歇後改善。

陳其邁說，市府會持續監測水情，檢查水閘門等設施及監控路面積水狀況，也會透過交通即時監測系統注意車流，並委由警方協助指揮交通。