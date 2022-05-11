快訊

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

確診怎麼辦？5千人居隔經驗幫你沙盤推演 必要準備一次看

高雄大雷雨路樹倒 鼓山區降雨最多

中央社 / 高雄11日電

中央氣象局針對高、屏等地發布大雷雨即時訊息，上午高雄市通報1棵路樹傾倒、1處柏油路破裂，降雨量最多的鼓山區有6處積淹水，平均約15至20公分，但雨歇後淹水已退去。

中央氣象局早上6、7時陸續針對高雄、屏東等地發布大雷雨即時訊息，到上午9時多，豪雨特報擴及台中、雲林、嘉義等地，高雄至上午9時後雨勢漸小。

根據高雄氣象站統計，高雄鼓山區降雨量最多，24小時累積雨量達97.5毫米，其次是鳥松區、鳳山區達80毫米。

高雄市政府警察局新興分局上午7時30分接獲報案，新興區民生一路有行道樹倒下，警方到場發現路樹倒臥並占據民生一路（錦田至達仁段）東往西快車道，無人員傷亡。警方現場指揮管制、疏導交通，上午近10時許，養工處吊車將樹木清除完畢。

此外，三民區警方上午也接獲通報，凱旋一路、憲政路口1處柏油路面破裂，警方現場交管、放置交通錐。水利局人員告訴中央社記者，原因經查明，是強降雨導致污水滿管水壓過大，人孔大小頭上浮沖破路面，已派員搶修。

高雄上午降雨主要集中市區，山區雨勢不大，公路總局甲仙工務段人員對中央社記者表示，南橫公路上午降雨情形還好，未受太大影響。

根據水利局統計，高雄上午共通報9處積水，鼓山6處、鹽埕2處、左營1處，但雨勢變小後已退水，平均積水約15至20公分。積水原因雨勢過大宣洩不及。

高雄市長陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，氣象局發布豪雨特報，高雄市政府3級開設，鼓山三路、九如路等部分路段有瞬間積水，但不久就退水，許多易淹地區因已進行改善工程，未出現積水情形，交通壅塞情形也在雨歇後改善。

陳其邁說，市府會持續監測水情，檢查水閘門等設施及監控路面積水狀況，也會透過交通即時監測系統注意車流，並委由警方協助指揮交通。

高雄市 氣象局 雨量

延伸閱讀

高雄大寮捷運站通車13年周遭空蕩蕩 議員促改善

高雄大雨 新興區樹倒擋路 三民區出現2公尺寬坑洞

高雄市今晨雷雨狂炸 路面人孔爆裂 急封鎖交管

對流旺盛豪雨特報高雄注意 高屏大雷雨持續至9時30分

相關新聞

高雄大雨 新興區樹倒擋路 三民區出現2公尺寬坑洞

高雄市今天上午下起大雨，新興、前金區1小時累積雨量67毫米，新興區民生一路出現路樹倒下，橫在馬路上，上高速公路匝道附近交...

高雄市今晨雷雨狂炸 路面人孔爆裂 急封鎖交管

中央氣象局今天（11日）6時半對嘉義縣、台南市、高雄市發布「大雷雨即時訊息」，其中高雄鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區豪雨...

高雄大雷雨路樹倒 鼓山區時雨量破90毫米

高雄大雨、雷聲不斷，中央氣象局今早發出雷雨警報，影響範圍包括高雄、屏東兩地，會有強降雨、雷擊和9級以上強陣風出現機率。高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。