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鐵人行程勘災是否壓力大 陳其邁：我個性就緊緊緊

中央社 / 高雄27日電
高雄市長陳其邁（前右3）27日上午由立委邱議瑩（前右）陪同前往六龜區勘察，並聽取土石流潛勢溪流整治工程進度，要求趕進度解決水患。圖／立委邱議瑩辦公室提供
高雄市長陳其邁（前右3）27日上午由立委邱議瑩（前右）陪同前往六龜區勘察，並聽取土石流潛勢溪流整治工程進度，要求趕進度解決水患。圖／立委邱議瑩辦公室提供

高雄連兩天降豪大雨，市長陳其邁展開「鐵人行程」勘災，針對一上任就碰到豪大雨，還有「韓粉」緊盯是否備受壓力，他說「不會，我本來個性就是緊緊緊」要上緊螺絲和時間賽跑。

受西南氣流影響，高雄市接連兩天豪、大雨，全市昨天有20處積淹水，陳其邁一天跑了17個勘查行程，今天降雨多集中在山區，他一早就出現在六龜區勘查土石流潛勢溪流整治工程進度，要求工程單位加速完工改善水患。

對於甫上任就碰到豪大雨，一天連跑17個勘災行程還遭「韓粉」盯著，是否備受壓力，陳其邁在六龜區接受媒體聯訪指出，「不會，我本來個性就是緊緊緊，防災勘查就是都要到位、要上緊螺絲，要跟時間賽跑」。

他說，每一細節都要盯好，防洪、治水要針對不同狀況有不同解決方案，有一些預算要中央配合，市府要盤點，下星期約水利署長下來，也指示水利局盤點需要中央協助事項，例如岡山、大寮、林園的排水工程動輒上億元經費，需要中央支持。

高市教育局長謝文斌也巡視學校災損，並走訪大社國小了解學校積水、電梯滲水等情形，責成加速辦理改善工程解決問題。教育局統整災損校數，包括國中小合計10校。

謝文斌指示校方協請水電工程業者及建築師勘查估價，以免影響師生返校開學。

陳其邁 高雄市 淹水

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