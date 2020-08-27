台南雨勢減緩 僅封閉1路段2橋梁

西南氣流影響，台南不斷降雨，但相較於昨天，今天雨勢減緩不少，市府中午公布，全市僅剩1路段及2座橋梁封閉。

台南市政府今天中午公布，永康區中華路路面下陷施工，封閉中華路與小東路口至中華路與中華二路口南往北車道。

在橋梁封閉上，永康區鹽水溪過水便橋（會封到汛期結束）及歸仁區中路橋等2座橋梁封閉。

不過，台南因受西南風增強影響，今天仍有局部大雨或豪雨發生的機率，市府提醒市民務必注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

台南水情資訊顯示，台南市12小時累積雨量以關廟區78毫米居冠，其次是佳里區72毫米、歸仁區70.5毫米、七股區68毫米，柳營區、楠西區、安南區及龍崎區掛零。