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大雨視察優先 陳其邁缺席首次行政院會

中央社 / 高雄27日電

高雄市長陳其邁24日就職後，原本今天要出席上任後的首次行政院會，但考量高雄市豪雨不斷，改派副市長林欽榮出席，自己一早進入六龜區勘察並聽取土石流潛勢溪流整治工程進度。

昨天，高雄市從清晨豪大雨不斷，半夜就傳出多處積淹水，陳其邁一早偕同民進黨市議員高閔琳在岡山石螺潭一帶勘災，一整天從清晨到晚上總共勘災17處，「鐵人行程」很符合他「緊緊緊、衝衝衝」的風格。晚上還主持水情中心會議忙到10時30分。原訂今天上午出席行政院院會改派林欽榮代理。

氣象預報今天高雄降雨多集中在山區，陳其邁由民進黨立委邱議瑩、水利局長蔡長展及市議員林富寶等人陪同，上午8時30分就在六龜區中興里，台27線附近勘察土石流潛勢溪流整治工程，之後又轉到六龜區荖濃里勘查長份野溪工程等。

陳其邁一整天勘災行程，國民黨籍市議員黃紹庭肯定陳其邁的努力，強調防汛工程是歷任市長建設的成果累積，既然有淹積水問題盼找出癥結，爭取預算解決。國民黨市議員鍾易仲盼陳其邁不只是馬不停蹄的勘災，要有解決水患的計畫和執行力。

民進黨市議員林智鴻表示，陳其邁加緊腳步即時勘災，全心全力積極面對前朝留下的市政缺失問題。

陳其邁 民進黨 六龜

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