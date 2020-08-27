雨勢不停疑地基掏空 台南永康省道連現2坑洞

台南市持續降雨，永康區省道台1線中華路快車道24日出現一個坑洞，覆蓋鐵板後，鄰近側溝路面今天上午又裂開成坑洞，工務單位懷疑是土壤流失導致地基掏空，有待開挖釐清。

台南市政府工務局上午7時獲報，永康區中華路、勝華街口鄰近側溝路面出現一個坑洞，初估直徑1公尺、深度20公分，驚動當地里長和相關單位。

中華路是省道台1線，平時車水馬龍，但側溝路面的坑洞不是第一個，相距數公尺外的快車道，24日就曾出現一個直徑30公分的坑洞，當時已用鐵板覆蓋，以免危及交通。

工務單位更發現，鄰近2個坑洞的一棟鐵皮空屋，竟有傾斜現象，當地人懷疑是路面坑洞造成的。

南市府工務局副總工程司邱乾艷表示，鐵皮空屋2年前就已傾斜，屋內地板龜裂，被懷疑是地基掏空，但和路面坑洞無關，至於坑洞是否也因土壤流失造成掏空，有待開挖釐清。