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台南仁德涵洞積水未退 黃偉哲要求加速抽排

中央社 / 台南26日電

台南地區今天凌晨起出現間歇性強降雨，仁德部分地區出現道路積淹水情況。台南市長黃偉哲下午視察水位尚未消退的保安路的潭稅橋涵洞，要求水利局儘快抽排積水，恢復道路通行。

台南今天凌晨至上午間出現數波強降雨，造成永康、仁德部分地區的道路出現積水，多數地區的積水在雨勢稍歇就已消退。但鄰近台鐵保安車站、位於保安路二段的潭稅橋下涵洞因積水較深，至下午5時仍未恢復通行。

黃偉哲下午前往視察時表示，保安路的這處涵洞地下道也算是上下班時間通勤的重要孔道，因為是地下道較低窪，兩側的水進來後，下大雨時就排洩不及。今天最高積水水位約有2公尺，下午已慢慢降至不到1公尺。

他說，希望水利局能在短時間內將積水抽排乾淨，否則可能影響上、下班時間民眾通行的方便性。另外，因今天晚上到明天清晨間可能還有大雨，所以要加快抽排作業。當然也希望負責作業的工程人員要注意自身安全。

台南市政府統計，截至下午5時止，台南市還有4處道路、6座橋梁因積水情況暫時封閉。

台南市水利局長韓榮華表示，今天仁德區出現積淹水較明顯的路段，除了潭稅橋涵洞外，還有中正路在奇美實業門口附近路段。相關的排水整治計畫市府都已在進行中，完成後可望獲得改善。

黃偉哲 淹水 台鐵

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