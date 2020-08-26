嚴防豪雨致災 屏縣府農業處提醒田區強化排水設施
西南風增強影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報，局部地區更有大雨或豪雨發生，農業處提醒，農友在田區作業務必注意自身安全並提早因應相關防災作業。
農業處長鄭永裕說，目前季節農作物，主要紅龍果、木瓜、香蕉、二期作、短期蔬菜為主。位在低窪、易淹水的蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋。果樹類則是九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損災情，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。
農業處指出，漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。
農業處指出，畜牧業部分，注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。
屏東縣府指出，請農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，若有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報農委會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。嚴防豪雨致災，請農民注意防範並提早因應。
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