水淹高雄輕軌 C4到C8站局部維持接駁
高雄今豪雨不停，輕軌部分路段積水超過軌面以上4公分，C1到C8站上午停駛。下午1時起雨勢稍歇，C1到C4站恢復運行，但因C5站下行線仍積水，C4到C8仍未復駛，維持接駁車作業。
由於部分路段積水超過軌面，高雄捷運公司依SOP標準作業程序，在上午10時44分變更運轉模式，包括C1到C8站路段停駛，並啟動乘客接駁作業；C8到C14站局部運轉。
高捷表示，目前積水稍退，下午1時起，C1到C4站，以及C8到C14站正常運行，但C5站下行線仍有積水，因此C4到C8站仍未恢復行駛維持接駁。將待雨勢趨緩後，各路段將視狀況逐步恢復正常行駛。
高捷公司提醒乘客，輕軌將隨時視氣候變化進行機動性營運調度調整，實際發車時間及運行區段將於高捷公司官方網站(https://www.krtc.com.tw/)提供最新訊息，出門前可先至官網確認最新營運資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言