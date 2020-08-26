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水淹高雄輕軌 C4到C8站局部維持接駁

中央社 / 高雄26日電

高雄今豪雨不停，輕軌部分路段積水超過軌面以上4公分，C1到C8站上午停駛。下午1時起雨勢稍歇，C1到C4站恢復運行，但因C5站下行線仍積水，C4到C8仍未復駛，維持接駁車作業。

由於部分路段積水超過軌面，高雄捷運公司依SOP標準作業程序，在上午10時44分變更運轉模式，包括C1到C8站路段停駛，並啟動乘客接駁作業；C8到C14站局部運轉。

高捷表示，目前積水稍退，下午1時起，C1到C4站，以及C8到C14站正常運行，但C5站下行線仍有積水，因此C4到C8站仍未恢復行駛維持接駁。將待雨勢趨緩後，各路段將視狀況逐步恢復正常行駛。

高捷公司提醒乘客，輕軌將隨時視氣候變化進行機動性營運調度調整，實際發車時間及運行區段將於高捷公司官方網站(https://www.krtc.com.tw/)提供最新訊息，出門前可先至官網確認最新營運資訊。

高捷 輕軌 捷運

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