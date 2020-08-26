台南雨勢不斷 5路段涵洞8橋梁封閉
西南氣流影響，台南今天雨勢不斷，雖未釀重大災情，也未預防性撤離居民，但中午前仍有5處路段、涵洞及8座橋梁封閉。由於預計傍晚還有一波雨勢，提醒民眾要留意。
依氣象資料顯示，傍晚還有一波雨勢，另外受颱風尾影響，今天起到周五前仍有降雨機會，明後兩天還是類似不穩定天氣。台南市政府水利局提醒民眾提高警覺及早因應準備，低窪地區慎防排水不良。
因應這波雨勢可能的積水災情，台南市水利局採三級開設，有永康分洪站、海東D站等37座抽水站起抽、105台抽水機組啟動抽水、抽水量超過246.5萬噸。針對車行地下道部分積水較深地區，由警方進行封閉。
台南市政府今天公布，截至上午11時為止，台南市封閉路段及涵洞，包括仁德區德洋路涵洞、台1線北上機車迴轉道、民安路97巷、86快速道路下便道接近上崙排水路段、及新市區三舍椰樹腳涵洞。
至於橋梁封閉，分別是永康區鹽水溪過水便橋（將封到汛期結束）、仁德區潭稅橋、新市區潭永橋、崙頂2號橋、南175虎山道路過水橋、下甲橋、新化區台39北勢橋、歸仁區中路橋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言