台南雨勢不斷 5路段涵洞8橋梁封閉

西南氣流影響，台南今天雨勢不斷，雖未釀重大災情，也未預防性撤離居民，但中午前仍有5處路段、涵洞及8座橋梁封閉。由於預計傍晚還有一波雨勢，提醒民眾要留意。

依氣象資料顯示，傍晚還有一波雨勢，另外受颱風尾影響，今天起到周五前仍有降雨機會，明後兩天還是類似不穩定天氣。台南市政府水利局提醒民眾提高警覺及早因應準備，低窪地區慎防排水不良。

因應這波雨勢可能的積水災情，台南市水利局採三級開設，有永康分洪站、海東D站等37座抽水站起抽、105台抽水機組啟動抽水、抽水量超過246.5萬噸。針對車行地下道部分積水較深地區，由警方進行封閉。

台南市政府今天公布，截至上午11時為止，台南市封閉路段及涵洞，包括仁德區德洋路涵洞、台1線北上機車迴轉道、民安路97巷、86快速道路下便道接近上崙排水路段、及新市區三舍椰樹腳涵洞。

至於橋梁封閉，分別是永康區鹽水溪過水便橋（將封到汛期結束）、仁德區潭稅橋、新市區潭永橋、崙頂2號橋、南175虎山道路過水橋、下甲橋、新化區台39北勢橋、歸仁區中路橋。