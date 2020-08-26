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上任首逢大雨考驗 陳其邁岡山行動勘災

中央社 / 高雄26日電

受西南氣流外圍環流影響，高雄市今晨豪大雨造成岡山區嘉興里、五甲尾一帶積淹水，河川水位一級警戒。市府團隊繃緊神經，市長陳其邁一早馬不停蹄勘災，要求加速防汛工程改善。

才剛上任，高市府團隊就面臨豪大雨積水考驗。高雄市今晨強降雨，部分地區時雨量飆破80毫米，陳其邁原訂北上出席農漁產品論壇及展售會，臨時改由副市長羅達生出席。並在副市長林欽榮、水利局長蔡長展陪同下勘災，了解五甲尾抽水站機組運作，以及興建中的五甲尾滯洪池工程。

陳其邁在五甲尾抽水站接受聯訪指出，昨晚和水利單位隨時保持聯繫監控水情，並掌握北高雄豪雨集中在岡山及路竹區，一早到岡山石螺潭勘災，並轉往嘉興里及五甲尾勘查水情。

陳其邁關切潭底一帶水患改善工程，提及五甲尾滯洪池工程約新台幣1億元程費，是他在行政院服務時核定補助工程；另外，永安區水患改善工程，也是他在中央及立委任內爭取預算改善，盼工程單位加快進度，有效解決排水問題。

清晨滂沱大雨造成五甲尾排水滿水位，河岸便道積水約一個輪胎深，無法通行，附近工廠員工人車無法進入不能上班，都在嘉興橋畔等候水退。

水利局在五甲尾抽水站向陳其邁簡報指出，抽水站6台機組運作順利，也有效掌握即時水位；不過，其中有兩台老舊機組已逾20年亟需更新，要向中央爭取補助加速更新。另外，改善五甲尾及土庫排水，水利局發包興建五甲尾滯洪池，面積12.5公頃的滯洪池規劃興建60萬噸滯洪量，預計明年6月完工，可以有效改善嘉興、五甲尾排水。

陳其邁要求水利局加速工程進度，盼五甲尾滯洪池在明年汛期前即4月就完工，以應防汛；至於潭底排水工程，水利局另外規劃潭底抽水站工程。高雄氣象站資料顯示，岡山、路竹一帶累積24小時雨量已經250毫米。

陳其邁 滯洪池 岡山

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