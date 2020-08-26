迎戰豪大雨考驗 陳其邁要求五甲尾蓄洪池提前完工

高雄市長陳其邁就職第三天，即受豪大雨積淹水嚴峻考驗，今天凌晨2點他即指示水利局協調相關局處，密切注意水情變化，今早並率員冒雨視察典岡山路竹等區，他要求五甲尾蓄洪池進度要拉前到明年4 月汛期前元工，加速解決北高雄淹水問題。

陳其邁自氣象資料得知，這兩天西南氣流恐引起豪大雨，昨天即赴曾經「出包」的七賢抽水站視察，今早並取消北上行銷農特產行程，轉而視察岡山五甲尾抽水站及蓄洪池進度，確保萬無一失。他說，畢竟大雨與民眾安危息息相關，他留在高雄關照，這樣自己比較安心。

他說，獲悉家大雨特報後，昨天即請民政相關系統要緊盯下雨淹水狀況，凌晨兩點多經水利局長回報，北高雄下雨情形可能較嚴重，岡山及路竹等時雨量都已超過八十毫米，因此請市府同仁密利注意抽水站運作狀況。

一早他先巡查石羅潭抽水站及典寶溪滯洪池，再到岡山潭底、嘉興等易淹水地區，之後到五甲尾。

陳表示，潭底社區在去年他當行政院副院長的時候就來過，目前河面堤岸工程已完工，架設臨時抽水機、移動式抽水機抽排。五甲尾蓄洪池有五甲尾及土庫排水匯流，去年他任副院長就核定補助預算一億元，這個滯洪池預定明年六月完工，但他請水利局提到四月汛期前加速完工，有效解決長期淹水狀況。

另攸關永安地區安危的北溝排水，他前任立委及行政院副院長時爭取約4億以上預算，有些工程尚未完工，都希望能加快腳步。

陳其邁說，五甲尾是高雄最大抽水站，有六部抽水機，兩部待更新，明天他到行政院會會再跟李祕書長爭取預算，加速更新腳步。