台南雨多下在平地 曾文水庫進帳待觀察

台南地區今天凌晨起出現間歇性大雨，仁德區到上午10時許的累積雨量已超過200毫米。但位於山區水庫集水區雨量較少，對蓄水量偏低的曾文水庫是否有明顯挹注還有待觀察。

依中央氣象局觀測資料，至上午10時30分為止，台南今天累積雨量最多的仁德測站已突破200毫米，雨勢還一度造成仁德、永康等部分地區路面積水。但水庫集水區附近的降雨量不多，在楠西區的曾文測站僅10 .5毫米，南化水庫附近的關山測站也只有12毫米。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫蓄水率目前維持在3成左右，與往年同期相比相對較低。今年先前幾個颱風外圍環流帶來雨量，幾乎都沒有為水庫帶來大規模進水。今天雨勢仍集中在平地，山區只有零星降雨。

鄒漢貴表示，雖然雨沒有下在山區，但農業灌溉用水將因這波雨勢暫時間斷供應，對節省用水量仍有一定效果。至於這波水氣是否可能還會為集水區帶來降雨機會，目前還沒辦法明確預測，只能期望在汛期結束前還會有大規模降雨帶來挹注。

依南區水資源局資料，曾文水庫今天上午蓄水率約31.4%，蓄水量1億5966萬立方公尺，相連通的烏山頭水庫蓄水量則有5819萬立方公尺。至於供應民生用水的南化水庫蓄水率約97%，蓄水量8795萬立方公尺，水情相對穩定。