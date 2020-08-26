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台南凌晨強降雨 上午起積水多消退

中央社 / 台南26日電

受西南氣流影響，台南地區清晨起有間歇性大雨發生，總計積淹水通報案有18處積水。除仁德區部分地區有道路積水約20公分外，目前車輛尚可通行，其餘地區上午8時大多已消退。

水利局表示，這次短延時強降雨事件，截至上午8時30分，總計積淹水通報案件計18處，主要分布於仁德區及南區等區，包括仁德區保安路1段台鐵涵洞、中正路1段、喜樹路等。造成部分道路有積淹水災情，於雨勢轉小後，積水除仁德區部分地區還有道路積水約20公分外，目前車輛尚可通行，其餘地區上午8時左右大多已消退。

這次短時強降雨最大發生在永康區，10分鐘雨量達21.5mm；其次為仁德區，10分鐘雨量19mm、善化區及南區18.5mm。時雨量以仁德區1小時最大75mm為最，均已超過現有道路側溝及雨水下水道箱涵防護標準。

黃偉哲上午8時也在臉書貼文提醒台南未來6小時降雨區域，他接受媒體訪問時表示，因應降雨，台南市災害應變中心昨晚三級開設，持續關注水情發展；目前台南未出現嚴重淹水，短暫強降雨造成淹水也已退去。

黃偉哲說，市府和氣象局保持聯繫，預估台南中午前雨勢減緩，但傍晚還有另波雨勢，市府將做好防汛工作。對於網友哀嚎淹水要求放假，黃偉哲說，依中央規定，降雨若超過300毫米或他因素造成上下班困擾，市府會適時發布消息，絕對以市民生命財產安全為念。

受西南氣流通過影響，台南地區凌晨起即有間歇性大雨發生。水利局昨晚8時即啟動三級開設，抽水站、抽水機操作人員亦隨即保持警戒，經統計有永康分洪站、海東D站等37座抽水站起抽、105台抽水機組啟動抽水、抽水量超過246.5萬噸，並同步通知環保局及各區公所針對易淹水側溝等加強巡檢，如有樹葉或雜物阻塞，即立即清除，避免阻礙水流；警察局也協助針對車行地下道部分積水較深部份協助辦理封閉。

淹水 雨量 黃偉哲

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