高雄豪雨五甲尾排水溝近滿水位 河岸道路淹到小腿
高雄市今天清晨下起大雷雨，閃電雷擊還有間歇性停電，豪雨造成市區多處積水，嘉興里五甲尾排水溝近滿水位，河岸道路積水高度約到小腿肚，人車難行，導致附近員工無法上班。
高雄市府水利局指出，五甲尾排水溝近滿水位，內水不及外排，如果雨勢再大恐有溢堤之虞。
高雄市長陳其邁關切嘉興里一帶的積水情形，稍後將前往勘查五甲尾排水系統。
高雄市清晨起有間歇性豪雨伴隨落雷，雨勢最大在岡山、路竹、仁武一帶，岡山累積24小時雨量到上午8時約246毫米，最大時雨量在田寮區是88毫米，市府並發布9處水位警戒區。
岡山嘉興里一帶排水不良，五甲尾排水、嘉興橋已近滿水位，滾滾黃泥水湍急，但是內水不及外排，河岸便道積水，最深處約一個輪胎高度，民眾涉水難行；更嚴重的是附近工廠員工上班必經之路，因為河岸便道積水無法前往，數名員工在橋畔等候並緊急聯繫公司。
陳先生告訴中央社記者，過去下雨也常常淹水，但是這次淹水更甚以往，他們不知道怎麼去上班。
除了嘉興里一帶積水，市區也有多處零星積水，不過都在雨勢稍緩後，積水逐漸消退。
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