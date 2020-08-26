上任第3天大雨淹水 陳其邁上午視察抽水站

西南風增強，高雄從昨凌晨至今大雨不斷，尤其岡山、路竹、大社區24小時累積雨量均破200以上，其中岡山達247毫米最多。高雄市長陳其邁原訂上午10點到台北出席「台日農漁產品企業及地方交流論壇及展售會」的行程取消，改留在高雄，到岡山五甲尾抽水站視察。

高市府發訊息通知陳其邁原訂上午10點出席在台北南港舉行「台日農漁產品企業及地方交流論壇及展售會」行程，改由副市長羅達生代表出席。他則留在高雄，並新增上午9點40分視察岡山五甲尾抽水站的行程。

根據高雄氣象站統計，截至目前，高雄市24小時累積雨量已有3區大於200毫米，包括岡山區247毫米、路竹區252.5毫米、大社區206毫米。另燕巢、大樹、大寮、阿蓮、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官、橋頭、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、三民、旗津、苓雅等區，24小時累積雨量也均破百。

水利署今晨也對岡山區發布一級淹水警戒，對橋頭區、大社區、楠梓區和路竹區發布二級淹水警戒。

另路竹太平路262巷涵洞水淹及膝，人、車無法通行，警方已拉起封鎖線。岡山嘉興也傳出淹水。

過去強力監督前市長韓國瑜治水的民進黨議員高閔琳今上午發臉書以「岡山防汛緊緊緊！」為題發文表示，清晨跟陳其邁通完電話，會報岡山地區淹水情形；隨即與陳其邁、水利局一同到岡山石潭抽水站、典寶溪A區滯洪池視察，稍後也將至五甲尾嘉興、潭底地區了解積淹水情形。並發布與陳其邁一同視察照片。

有網友問陳其邁，「淹水了，市長還在睡嗎？」也有人嘲諷說，高雄沒有「韓市長」，就沒有淹水。但也有網友說，「淹水了，陳其邁會去視察」。