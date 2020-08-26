快訊

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

社會住宅運動十年：重新理解台灣社會住宅的特殊性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨量全台第二！台南新化虎頭溪暴漲 居民一夜難眠

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化虎頭溪水暴漲，沿岸居民一夜難眠。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，沿岸居民一夜難眠。圖／張嘉榮提供

台南新化區一夜暴雨，知義里長張嘉榮清晨就前往南168-1線道勘查災情，看到虎頭溪水暴滿滿至橋墩，緊急要求啟動抽水機，幸好到上午7點許雨勢稍歇，但虎頭埤又將啟動調解性放水，令下游又憂心忡忡。

張嘉榮表示，虎頭溪沿岸新和庄一帶低窪，連夜大雨未停，居民清晨3、4點就擔心地睡不著，出門頻頻探視水位高度，因虎頭埤上游虎源溪進水，造成下游虎頭溪暴漲，上午6點多水已滿到橋墩並溢流到路面，大家都很擔心，清晨6點40分抽水機啟動後，水位已有下降，現在正密切監控虎頭埤調解性放水的情況。

氣象局公布今天清晨累計雨量超過100毫米，台南新化區就有農改良168.5毫米排第二，僅次高雄岡山170毫米，另新化農委會畜試所166豪米，虎頭頭埤125毫米，有三處位在新化居，令居民一整夜暴雨難眠。

台南新化虎頭溪水暴漲，知義里新和庄抽水站清晨啟動。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，知義里新和庄抽水站清晨啟動。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，沿岸居民一夜難眠。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，沿岸居民一夜難眠。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，知義里新和庄抽水站清晨啟動。圖／張嘉榮提供
台南新化虎頭溪水暴漲，知義里新和庄抽水站清晨啟動。圖／張嘉榮提供

虎頭埤 暴雨 岡山

延伸閱讀

高市豪雨落雷停電 9處水位警戒

南部山區估雨量200毫米只下10毫米 曾文水庫蓄水僅3成

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

米克拉颱風降雨少 南部兩大水庫累計雨量各10毫米

相關新聞

影／台南暴雨路面淹沒水深及膝達1公尺 汽車硬闖拋錨

台南一夜暴雨！新化地區累計雨量更是驚人，新化南175道路今天清晨溪水暴漲，路面被淹沒水深及膝達1公尺，不少汽機車騎士...

注意！台南高鐵橋下新化往新市北勢橋 溪水暴漲封橋

雨炸台南，新化地區一夜大雨不斷，虎頭埤上午9點進行調解性放水，下游虎頭溪水暴漲，水位逼近新化與新市交界的北勢橋面，早上午...

西南氣流降豪雨 台南凌晨多處積水水利局全面備戰

受西南風增強影響，台南市今凌晨起雷雨不歇，部分地區傳出積水，警消漏夜出動巡邏，一度拉起封鎖線封閉部分路段，相關單位持續警...

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

受西南風增強影響，台南從今天凌晨開始降豪雨，台南市長黃偉哲上午8時6分在臉書發文，請市民交通出入請注意安全，結果引發網友...

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

受西南風增強造成旺盛對流，高雄市今天凌晨部分地區雷雨交加，岡山、路竹、湖內、仁武等地區許多路段淹水，警方在淹水路段拉起封...

大雨不斷 高雄統計2件積淹水災情

西南風增強，高雄從昨凌晨至今大雨不斷，不少地區24小時累積雨量破200以上。高雄市水利局上午統計災情，包括處理中的路竹太...

台南強降雨！目前封4座橋 封路、撤離資訊看這裡

台南市受到西南風增強影響，從凌晨開始強降雨，根據台南市政府掌握最新情形，目前沒有疏散撤離，有部分封路、封橋，其中仁德區保...

視察水利設施 陳其邁：嚴格落實防災第一線

西南風增強，高雄從昨凌晨至今大雨不斷，高雄市長陳其邁取消北上行銷農漁產品行程，改留在高雄視察水情。陳其邁上午9點多發臉書...

上任第3天大雨淹水 陳其邁上午視察抽水站

西南風增強，高雄從昨凌晨至今大雨不斷，尤其岡山、路竹、大社區24小時累積雨量均破200以上，其中岡山達247毫米最多。高...

連夜急降雨取消北上 陳其邁坐鎮高雄防災

高雄連夜大雨造成多處積淹水，路竹區下坑太平路262巷函洞地勢低窪，強降雨造成涵洞積水，水位上升恐影響人車安全，警方今天清...

雨量全台第二！台南新化虎頭溪暴漲 居民一夜難眠

台南新化區一夜暴雨，知義里長張嘉榮清晨就前往南168-1線道勘查災情，看到虎頭溪水暴滿滿至橋墩，緊急要求啟動抽水機，幸好...

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

西南風增強影響，台南地區大雨下不停，第六河川局上午7時12分調查，感應器測得仁德區保安路一段保安火車站旁地下道積水173...

熱門新聞

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

陳其邁就職第一天 不到8時就開晨會

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。