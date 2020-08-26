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雨量全台第二！台南新化虎頭溪暴漲 居民一夜難眠
台南新化區一夜暴雨，知義里長張嘉榮清晨就前往南168-1線道勘查災情，看到虎頭溪水暴滿滿至橋墩，緊急要求啟動抽水機，幸好到上午7點許雨勢稍歇，但虎頭埤又將啟動調解性放水，令下游又憂心忡忡。
張嘉榮表示，虎頭溪沿岸新和庄一帶低窪，連夜大雨未停，居民清晨3、4點就擔心地睡不著，出門頻頻探視水位高度，因虎頭埤上游虎源溪進水，造成下游虎頭溪暴漲，上午6點多水已滿到橋墩並溢流到路面，大家都很擔心，清晨6點40分抽水機啟動後，水位已有下降，現在正密切監控虎頭埤調解性放水的情況。
氣象局公布今天清晨累計雨量超過100毫米，台南新化區就有農改良168.5毫米排第二，僅次高雄岡山170毫米，另新化農委會畜試所166豪米，虎頭頭埤125毫米，有三處位在新化居，令居民一整夜暴雨難眠。
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